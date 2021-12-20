Кошачий зір: як людині розвинути здатність бачити у темряві

Сутінковий зір, нічний зір, кошачий зір – все це про ноктолопію. Так у науці називаються здатність добре бачити у темряві.

Причому це не просто стала якість – її можна розвивати. Що особливо важливо для, скажімо, льотчиків, спелеологів чи військових. Але не тільки.

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Розвиваємо кошачий зір – знадність добре бачити у темряві

Ця якість – ноктолопія (не плутати з ніктолопією, курячою сліпотою), сутінковий або нічний зір – згодиться й у звичайному житті мало не кожному. Наприклад, під час прогулянки малоосвітленою вулицею.

Чим стимулювати у своєму організмі розвиток нічного зору, і при цьому не витратити на це дуже багато часу? Розповідаємо:

Форсоване дихання. Вправа на 5 хвилин, коли треба зробити серію глибоких вдихів та видихів, щоб наситити мозок киснем.

Вправа на 5 хвилин, коли треба зробити серію глибоких вдихів та видихів, щоб наситити мозок киснем. Термічні подразники. Це тільки звучить страшно – треба просто вмити обличчя холодною водою або прикласти лід на потилицю.

Це тільки звучить страшно – треба просто вмити обличчя холодною водою або прикласти лід на потилицю. Гімнастика. Прості фізичні вправи у стійкій позі – увага – сидячи.



Розвивайте нічний зір, щоб добратися поглядом до зір / Фото unsplash

Периферійний зір. Щоб чіткіше розрізняти предмети у темний час доби, треба навчитися не дивитися на джерела світла – себто, на центри освітлених ділянок. Відповідно, треба тренувати здатність фіксуватися на периферії освітленого.

Щоб чіткіше розрізняти предмети у темний час доби, треба навчитися не дивитися на джерела світла – себто, на центри освітлених ділянок. Відповідно, треба тренувати здатність фіксуватися на периферії освітленого. Самонавіювання. Тут про протистояння боязні темряви. Так склалося, що вона часто викликає страх у людини, і людина тоді може бачити те, чого насправді немає. Подолаєш страх – зможеш чіткіше бачити те, що є насправді, і не тільки у темряві.

Тут про протистояння боязні темряви. Так склалося, що вона часто викликає страх у людини, і людина тоді може бачити те, чого насправді немає. Подолаєш страх – зможеш чіткіше бачити те, що є насправді, і не тільки у темряві. Ну і дієта. Ввести у раціон трохи більше продуктів із вітамінами А та В12, які покращують нічний зір (чорницю, обліпиху, каву, помаранчеві фрукти й овочі, як-от моркву чи хурму).

Ще цікаве – відео про те, як вберегти зір під час роботи за комп'ютером

Ноктолопія – здатність бачити у темряві (сутінковий, нічний зір). У цьому режимі спектральну чутливість ока визначає не тільки довжина хвилі випромінювання, але й співвідношенням рівнів подразнення очей на різних ділянках розташування паличок і колбочок. Чим сильніше подразнення, тим ближче умови до денного зору.