З фото здається, що ця галактика має якусь неправильну, трубчасту форму. Та насправді, як би це несподівано не читалося, це спіральна галактика. Увесь фокус тут у перспективі.

Дивися також Дістаємо улюблені термогорнята: як приготувати пряну фільтр-каву 18+

Спіральна галактика з незвичного ракурсу від телескопа Габбл

Придивившись, ми можемо розрізнити щільнішу центральну опуклість галактики та менш заповнений диск – це якраз та частина, що складається зі спіральних рукавів.

Отже, впритул NGC 4423 нагадуватиме саме спіральну галактику зі звиклими свідченнями цього.

NGC 4423 нагадуватиме саме спіральну галактику зі звиклими свідченнями цього. Це ефектні вигнуті рукави, що розходяться від яскравого центру та перемежовані з тьмянішими й темнішими менш населеними регіонами.

Але впритул ми подивитися на неї не можемо, адже обмежені відносним розташуванням Землі й об'єктів, які ми спостерігаємо. До того ж, звичайно, небесні об'єкти не залишаються нерухомими в космосі, а часто рухаються з надзвичайними швидкостями один відносно одного.

Цю спіральну галактику видно з краю, та так, що її спіральні рукави не помітні / Зображення ESA, Hubble & NASA

Іншими словами, якщо галактика рухається у випадковому напрямку відносно Землі, ми зможемо побачити її з суттєво іншої перспективи, коли вона опиниться достатньо далеко. Теоретично – бо ж реальність така, що відстані в космосі надто великі, а людське життя надто коротке, щоб зауважити помітну різницю.

Простіше кажучи, на цьому фото зафіксовано більш-менш такий вигляд NGC 4423, який ми матимемо завжди.