На світлинах, якими Люсія Яворчекова поділилася зі своїми прихильниками, вона позує у відвертому образі. На ній чорні трусики та косуха, яка заледве прикриває голі груди фітнес-моделі.

Варте уваги Nemiroff зігріватиме відвідувачів новорічного ярмарку у Києві авторськими гарячими коктейлями

Спокусливий образ красуні надзвичайно припав до душі не лише нам, а й її підписникам. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Яка ж ти приголомшлива";
  • "Бездоганна та сексуальна жінка";
  • "Красива тигриця";
  • "Вау, ти просто надзвичайна";
  • "Чарівна крихітка";
  • "Від цих фото неможливо відірвати погляду";
  • "Як же ж спекотно";
  • "Ти справжня богиня";
  • "Ти найдосконаліша жінка у мережі".

Люсія Яворчекова знялася у відвертій фотосесії
Гарячі фото Люсії Яворчекової розбурхали мережу / Фото з інстаграму Яворчекової

Люсія Яворчекова знялася у відвертій фотосесії
Гарячі фото Люсії Яворчекової розбурхали мережу / Фото з інстаграму Яворчекової

Люсія Яворчекова знялася у відвертій фотосесії
Гарячі фото Люсії Яворчекової розбурхали мережу / Фото з інстаграму Яворчекової

Люсія Яворчекова знялася у відвертій фотосесії
Гарячі фото Люсії Яворчекової розбурхали мережу / Фото з інстаграму Яворчекової

Люсія Яворчекова знялася у відвертій фотосесії
Гарячі фото Люсії Яворчекової розбурхали мережу / Фото з інстаграму Яворчекової

Люсія Яворчекова знялася у відвертій фотосесії
Гарячі фото Люсії Яворчекової розбурхали мережу / Фото з інстаграму Яворчекової

Люсія Яворчекова знялася у відвертій фотосесії
Гарячі фото Люсії Яворчекової розбурхали мережу / Фото з інстаграму Яворчекової

Тобі сподобається Боксерка Авріл Маті вразила підписників сталевим пресом: фото у купальнику

Нам теж дуже подобається Люсія Яворчекова. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на фітнес-модель. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького від красуні?