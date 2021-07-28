Краса – це характер: промовисті фото зірок Олімпіади з макіяжем і без
Джерело:Insider
"У світі фільтрів інстаграму й прикрас макіяжем я завжди нагадую собі, що справжня краса – це характер, який ти приносиш у кожну кімнату... Усе інше змивається!"
Це слова однієї з олімпійських чемпіонок зі Сполучених Штатів Америки (якої саме – дізнаєшся нижче). Там ти також побачиш цікаві фото зірок спорту – жінок, які пішли проти стереотипів і показали себе без макіяжу.
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Вір очам своїм
На головному фото ти бачив Сімону Байлс, яка здобула три десятки нагород на олімпіадах та чемпіонатах світу з художньої гімнастики для себе та збірної США. Фото без косметики вона опублікувала у 2017 в інстаграмі з ткаим дописом: "Ні макіяжу, ні нічого такого – добраніч, світе".
- Також гімнастка зі США Елі Рейсман, триразова олімпійська чемпіонка, і також у 2017 оприлюднила селфі без мейкапу. Утім, вона й раніше відомою була своїми прихильностями до простих прикрас та зачісок.
У 2018 плавчиня Сімоне Мануель (дворазова олімпійська чемпіонка) "смакувала сонце" без косметики. Та пізніше залюбки викладала й фото у гламурному стилі на червоних килимках.
Елі Райсман із макіяжем та без / Колаж 24 каналу
І така ж краса від Сімоне Мануель / Колаж 24 каналу
Серена Вільямс (легенда тенісу, яка також вигравала Олімпійські ігри у 2012 індивідуально, і ще тричі у парі з сестрою) продемонструвала фото без макіяжу. А все задля того, щоб люди бачили реалії її материнства.
- Фігуристка Ешлі Вагнер завжди красувалася з помадою на губах червоних відтінків. Аж раптом у 2020 показала себе без неї. "Мені знадобилося дуже багато часу, щоб дійсно відчути себе прекрасною без макіяжу", – розповіла вона.
Того ж року Карлі Ллойд (футболістка і дворазова олімпійська чемпіонка) показала природне фото з поля: "Дорога назад. Крок за кроком". Далі вона здебільшого фотографувалася без макіяжу, але іноді дозволяла собі чорні підводки та червону помаду.
Серена Вільямс із макіяжем та без / Колаж 24 каналу
Така ж краса від Ешлі Вагнер / Колаж 24 каналу
І ще одна порція – від Карлі Ллойд / Колаж 24 каналу
Баскетболістка й олімпійська чемпіонка 2016 року Бріанна Стюарт у 2019 пройшлася червоною доріжкою у гламурному макіяжі. А от у грудні 2020 вона начебто покинула ці косметичні засоби, показавши природне селфі напередодні Різдва.
- І, нарешті, у 2021 році Еллісон Фелікс – легкоатлетка, спринтерка та шестиразова чемпіонка олімпіад – показала осяяну шкіру без макіяжу в інстаграмі завдяки селфі в машині.
І цього ж року в березні гірськолижниця та олімпійська чемпіонка Ліндсі Вонн поділилася своїми фото з косметикою та без. Причому, за її ж словами, фото зроблені в один день!
Бріанна Стюарт із макіяжем та без / Колаж 24 каналу
Ще одна порція від Еллісон Фелікс / Колаж 24 каналу
І така ж краса від Ліндсі Вонн / Колаж 24 каналу
А ось тут ми якраз іще раз підсумуємо її ж словами, з яких і почали:
У світі фільтрів інстаграму й прикрас макіяжем я завжди нагадую собі, що справжня краса – це характер, який ти приносиш у кожну кімнату... Усе інше змивається!
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