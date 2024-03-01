5 критичних помилок під час покупки кросівок для бігу

Пошук найкращої пари бігових кросівок – це непростий процес. Тобі доведеться відвідати кілька магазинів, порівняти варіанти, проаналізувати ціни та приміряти кілька пар, щоб знайти варіант, який найкраще підходить твоїй нозі та твоєму стилю бігу.

Не всі кросівки однакові, що означає, наприклад, що не найкраща ідея бігти марафон у парі баскетбольних кросівок, і не найкраща ідея займатися силовими тренуваннями у парі бігових кросівок. Але це ще не все, адже навіть коли ти знайдеш секцію спеціальних кросівок для твого виду спорту, ти знайдеш безліч варіантів і особливостей, які роблять одну пару дуже відмінною від іншої.

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І якщо ти хочеш уникнути появи болю, мозолів або надмірних витрат енергії під час бігу, то тобі потрібно ухвалити зважене рішення при покупці, інакше ти можеш натрапити на проблеми або опинитися в ситуації, коли тобі доведеться знову витрачатися на пару, яка тобі підходить.

Хороша новина полягає в тому, що для того, щоб ухвалювати більш обґрунтовані рішення щодо кросівок, тобі просто потрібно тримати певні помилки у полі зору і робити все можливе, щоб їх не допускати. Далі розповімо, чого не варто робити при покупці кросівок.

1. Ігнорувати свій тип стопи

За даними Х'юстонської методистської лікарні, тип твоєї стопи визначає спосіб контакту стопи з землею під час ходьби або бігу. Тому це дуже важливий фактор, який може допомогти тобі дізнатися, який тип бігових кросівок найкраще підійде саме тобі. Якщо не враховувати цей фактор, з часом у тебе може виникнути біль у гомілковостопному або колінному суглобі.

Щоб визначити це, в лікарні кажуть, що потрібно подивитися на склепіння стопи. Якщо твій звід високий, рекомендуємо тобі шукати взуття з великою кількістю амортизації. Якщо у тебе низький звід або плоскостопість, тобі потрібне взуття з великою стійкістю і контролем руху, а якщо у тебе нормальний звід, тобі потрібне взуття, яке забезпечує стабільність.



Обирай взуття під тип стопи / Фото wirestock

2. Купівля пари, яка не відповідає потребам

У секції кросівок для бігу ти можеш знайти варіанти для довгих забігів, коротких забігів, бігу по асфальту, взуття, яке забезпечує велику стійкість, легше або м'якше взуття, або взуття з підошвою, яка підстрибує, коли ти торкаєшся до неї.

Кожна з цих пар відрізняється і була створена для чогось особливого, тому ти також повинен враховувати свій тип бігу. Біг на 20 кілометрів – це не те саме, що біг на короткі, швидкі дистанції, тому важливо, щоб ти робив свій вибір на основі типу бігу, яким ти займаєшся, щоб твоє взуття дійсно надавало тобі необхідну підтримку і могло прослужити довше.

3. Носіння неправильного розміру

Занадто мале або занадто велике взуття може пошкодити твої ноги, викликати біль під час бігу або навіть призвести до появи пухирів, тому ніколи не купуй взуття без примірки, особливо якщо це незнайомий тобі бренд.

Коли ти прийшов у магазин, взуй взуття, походи в ньому і переконайся, що воно тобі підходить. Ти завжди можеш попросити менеджера змінити розмір на один розмір більше або на один розмір менше, щоб порівняти.

4. Не думати про комфорт

Не варто обирати кросівки, думаючи про те, наскільки добре вони виглядають, чи є вони наймоднішими, найдорожчими або найкрутішими. Це важливо, але це не найголовніший фактор під час ухвалення твого рішення.

Переконайся, що кросівки не відчуваються важкими, що вони не мають швів, які можуть поранити тебе зсередини, що краї не натирають шкіру і що твоїм ногам комфортно в них ходити. Це те, що має найбільше значення і що допоможе тобі бути більш послідовним під час бігу.



Кросівки мають бути зручними для тебе / Фото freepik

5. Занадто довге очікування перед покупкою нової пари бігових кросівок

Взуття для бігу, як і для будь-яких інших вправ, має свій термін експлуатації, оскільки воно зношується з часом і настає момент, коли воно вже не забезпечує таку ж підтримку, тому не варто чекати, поки підошва втратить свою форму і деталі.

За даними Elevate Fitness, більшість кросівок мають термін служби від 500 до 800 кілометрів, перш ніж їх потрібно буде замінити.

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Зверни увагу на ці помилки та не припускайся їх. Підходь до покупки кросівок відповідальніше. Це дозволить не лише комфортніше тренуватися, а й турбуватися про своє здоров'я.