5 критических ошибок при покупке кроссовок для бега

Поиск лучшей пары беговых кроссовок – это непростой процесс. Тебе придется посетить несколько магазинов, сравнить варианты, проанализировать цены и примерить несколько пар, чтобы найти вариант, который лучше всего подходит твоей ноге и твоему стилю бега.

Не все кроссовки одинаковые, что означает, например, что не лучшая идея бежать марафон в паре баскетбольных кроссовок, и не лучшая идея заниматься силовыми тренировками в паре беговых кроссовок. Но это еще не все, ведь даже когда ты найдешь секцию специальных кроссовок для твоего вида спорта, ты найдешь множество вариантов и особенностей, которые делают одну пару очень отличной от другой.

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И если ты хочешь избежать появления боли, мозолей или чрезмерных затрат энергии во время бега, то тебе нужно принять взвешенное решение при покупке, иначе ты можешь наткнуться на проблемы или оказаться в ситуации, когда тебе придется снова тратиться на пару, которая тебе подходит.

Хорошая новость заключается в том, что для того, чтобы принимать более обоснованные решения относительно кроссовок, тебе просто нужно держать определенные ошибки в поле зрения и делать все возможное, чтобы их не допускать. Далее расскажем, чего не стоит делать при покупке кроссовок.

1. Игнорировать свой тип стопы

По данным Хьюстонской методистской больницы, тип твоей стопы определяет способ контакта стопы с землей во время ходьбы или бега. Поэтому это очень важный фактор, который может помочь тебе узнать, какой тип беговых кроссовок лучше всего подойдет именно тебе. Если не учитывать этот фактор, со временем у тебя может возникнуть боль в голеностопном или коленном суставе.

Чтобы определить это, в больнице говорят, что нужно посмотреть на свод стопы. Если твой свод высокий, рекомендуем тебе искать обувь с большим количеством амортизации. Если у тебя низкий свод или плоскостопие, тебе нужна обувь с большой устойчивостью и контролем движения, а если у тебя нормальный свод, тебе нужна обувь, которая обеспечивает стабильность.



Выбирай обувь под тип стопы / Фото wirestock

2. Покупка пары, которая не соответствует потребностям

В секции кроссовок для бега ты можешь найти варианты для длинных забегов, коротких забегов, бега по асфальту, обувь, которая обеспечивает большую устойчивость, легче или мягче обувь, или обувь с подошвой, которая подпрыгивает, когда ты касаешься к ней.

Каждая из этих пар отличается и была создана для чего-то особенного, поэтому ты также должен учитывать свой тип бега. Бег на 20 километров – это не то же, что бег на короткие, быстрые дистанции, поэтому важно, чтобы ты делал свой выбор на основе типа бега, которым ты занимаешься, чтобы твоя обувь действительно оказывала тебе необходимую поддержку и могла прослужить дольше.

3. Ношение неправильного размера

Слишком маленькая или слишком большая обувь может повредить твои ноги, вызвать боль во время бега или даже привести к появлению волдырей, поэтому никогда не покупай обувь без примерки, особенно если это незнакомый тебе бренд.

Когда ты пришел в магазин, обуй обувь, походи в ней и убедись, что она тебе подходит. Ты всегда можешь попросить менеджера изменить размер на один размер больше или на один размер меньше, чтобы сравнить.

4. Не думать о комфорте

Не стоит выбирать кроссовки, думая о том, насколько хорошо они выглядят, являются ли они самыми модными, самыми дорогими или самыми крутыми. Это важно, но это не самый главный фактор при принятии твоего решения.

Убедись, что кроссовки не чувствуются тяжелыми, что они не имеют швов, которые могут поранить тебя изнутри, что края не натирают кожу и что твоим ногам комфортно в них ходить. Это то, что имеет наибольшее значение и что поможет тебе быть более последовательным во время бега.



Кроссовки должны быть удобными для тебя / Фото freepik

5. Слишком долгое ожидание перед покупкой новой пары беговых кроссовок

Обувь для бега, как и для любых других упражнений, имеет свой срок эксплуатации, поскольку она изнашивается со временем и наступает момент, когда она уже не обеспечивает такую же поддержку, поэтому не стоит ждать, пока подошва потеряет свою форму и детали.

По данным Elevate Fitness, большинство кроссовок имеют срок службы от 500 до 800 километров, прежде чем их нужно будет заменить.

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Обрати внимание на эти ошибки и не допускай их. Подходи к покупке кроссовок ответственно. Это позволит не только комфортнее тренироваться, но и заботиться о своем здоровье.