Зазвичай люди так прагнуть скинути або набрати вагу, що дозволяють собі виконувати неправильні тренування, які в довгостроковій перспективі не приносять користі організму. Ось 10 найпоширеніших помилок, які є шкідливими для здоров'я під час тренувань і які просто ігноруються.

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1. Неправильне виконання кардіо

Це м'який баланс між виконанням кардіо-вправ у правильній формі. Якщо ти виконуєш їх неточно, ти обманюєш себе, що також може бути виснажливим. Найголовніше, щоб кардіотренування тривало не менш як 45 хвилин, а не 25 хвилин, оскільки це зона спалювання жиру, яка не може піти не так, як треба.

2. Не фокусуйся на бігу, щоб схуднути

Якщо ти хочеш мати підтягнуту фігуру з рельєфними м'язами, то тобі потрібно більше зосередитися на силових тренуваннях і в той самий час ігнорувати довгі пробіжки. Не варто віддавати перевагу надмірним біговим навантаженням, які лише з'їдатимуть м'язову масу. Професіонали зазвичай схиляються до принципу відмови від бігу, оскільки, витрачаючи тонни енергії на тренування, ти також можеш отримати користь для серцево-судинної системи.

3. Не перетренуйся

Перетренованість зазвичай підвищує апетит, з тенденцією до переїдання в години, вільні від тренувань. Таким чином, завершуй тренування і спалюй жир, але не перестарайся. Зазвичай організм переходить у режим очікування і не дозволяє спалювати жир тоді, коли це потрібно. Тому зазвичай просто завершуй тренування і йди.



Тренуйся, але не виснажуй себе / Фото viaprodesign

4. Не шахраюй

Кожного разу, коли ти заходиш у спортзал, переконайся, що ти кидаєш собі виклик, ставлячи перед собою конкретну мету. Вибирай вагу чесно і відповідно, але не обманюй себе. Пройди повний курс тренувань з обтяженнями, і зрештою, ти побачиш максимальні результати за кілька тижнів. Завжди вимірюй графік прогресу в місяцях, і відповідно оновлюй свої ваги.

5. Завжди висипайся

Багато людей стикаються з цією проблемою, коли намагаються відновити сили після важких тренувань. Недосипання тільки сповільнює наше тіло в досягненні мети, оскільки нам не вистачає мотивації й активності. Недосипання також призводить до стресу, поганого відновлення м'язів і схильності до роздратування.

6. Ніколи не покладайся на ваги, щоб відстежувати свій прогрес

Багато людей покладаються на ваги, наявні в роздягальнях спортзалів. Ніколи не слід покладатися на будь-який тип ваг, оскільки існує питання ваги води та інших факторів, таких як здуття живота абощо. Тут важливо звертати увагу на комплексні показники. Не в останню чергу важливі заміри твого тіла.

7. Вибір тренера, який не в формі

Ніколи не наймай тренера, який не в формі, адже саме на таких людей ти рівняєшся, оскільки вони є втіленням здоров'я і гарного самопочуття. Будь вибагливим, а потім обирай персонального тренера, який добре знає всі "За" і "Проти" і повинен нести відповідальність за твої дії поза і всередині спортзалу щодо твого раціону і тренувань.



Важливо, щоб твій тренер також був у хорошій формі / Фото senivpetro

8. Ніколи ні на кого не покладайся

Більшість людей шукають собі партнера для занять у спортзалі. Така надійність знижує реальну мотивацію до тренувань, оскільки відмова від планів завжди порушує формування рутини, що є дуже важливим.

9. Недостатньо планування

Дуже проблематично включити розклад занять спортом у свій розпорядок дня. Так, після довгого робочого дня в офісі постарайся закінчити тренування відразу після нього, а потім вирушай додому, щоб просто поїсти і добре виспатися.

10. Виділяй час на відновлення

Важливо збалансувати час тренувань, а потім відвести час на відновлення. Людський організм також потребує відпочинку і може терпіти до певної межі, щоб знизити ризики травм. Тому після тренувань приділяй трохи часу відпочинку і часу своєму тілу.

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Бажано не робити помилок, на які ми звернули увагу вище. Якщо ж робити їх, то не варто очікувати кардинального прогресу у роботі над тілом своєї мрії.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.