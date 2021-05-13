Крокодил чи човен: пройди хитрий психологічний тест з оптичною ілюзією

Що ти бачиш першим? Починаємо публікувати серію кумедних тестів з оптичними ілюзіями, здатних розповісти про тебе дещо несподіване.

Суть така: ти дивишся на картинку і швидко кажеш, що бачиш. А потім гортаєш нижче – і читаєш, що ж означає оте побачене тобою.

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Що ти тут бачиш? / Фото pinterest

Крокодил чи човен

Якщо ти одразу запримітив крокодила

Що це означає? Це коли, наприклад, під час прогулянки в лісі ти бачиш ліс, а на дерева не звертаєш уваги – ну, бо вони, ясна річ, що є.

Ти – дуже практична людина, яка рідко ризикує. Людина надійна. Скоріш за все, ти схильнийі явищ довкола. Безумовно, ти здатен сприймати й дрібниці – але як належне.

Мінус такої ситуації – ти ризикуєш пропустити дуже потрібне дерево. А це може бути вкрай важливим, якщо ти, скажімо, загубився, а мох, який вказує на північ, росте тільки на тому дереві.

Якщо передусім ти побачив човен

Ти, навпаки, дуже уважний до дрібниць. Мало що мине повз тебе непоміченим. Тебе, скоріш за все, часто характеризують, як унікальну, незвичну та креативну особистість.

Але й тут є мінус: не варто надто захоплюватися концентрацією на деталях, і через це забути побачити загальну картину.

Що це означає? Що можна, наприклад, захопитися якоюсь частиною завдання на роботі, і забути виконати роботу в цілому. За таке, м'яко кажучи, не похвалять.

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