Блукає в інтернеті така загадка, за правильну відповідь на яку начебто можна було потрапити у загін космонавтів. Сьогодні Men 24 розповість, чи дійсно це правда та що, власне, це за загадка така.

Яке завдання треба розв'язати, аби бодай перевірити свої шанси на потрапляння до космічного загону? У соцмережах блукає таке – задача про куб. Саме про неї поговоримо сьогодні на Men 24.

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Загадка астронавта: про що ж у ній мовиться

За умовами задачі, треба уявити куб, на нижній площині якого є точка.

Далі берімо цей куб і обертаємо його – вперед, ліворуч, ліворуч, уперед, праворуч, назад та ще раз праворуч.

А ось і запитання: де після цих маніпуляцій опиниться точка?



Загадка для астронавтів – про куб і точку – свого часу стала хітом мережі / Фото unsplash

Правильна відповідь на загадку для майбутніх космонавтів

Просто – як борщ, чи не так? Очевидно ж, що точка там і залишиться – на нижній площині. А проте, щодо відповіді на цю загадку зламали чимало списів користувачі соцмереж.

Щоб зняти усі суперечки, довелося навіть втрутитися Європейському космічному агентству!

Насправді, звісно, як би куб не обертали, після оберту він опиниться у тій же позиції, в якій був і до. Адже оберт для космонавта – це одиниця вимірювання кута, яка характеризує повне коло руху чогось навколо власної осі.

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Чи дійсно задачу про куб ставили перед майбутніми космонавтами

У майбутніх астронавтів запитую про куб, точку і площини? Цього, звісно, достеменно ніхто не знає.

Однак відомо, що задачу саме з такими умовами опублікував британський астронавт Тімоті Найджел Пік. І саме він вказав, що ця головоломка "трапляється" у тестах для кандидатів.

Та варто зауважити, що цікавинкою Пік просто намагався привернути увагу до своєї книги… Цікавої, до слова, книги.