Суть такова: ты смотришь на картинку и быстро говоришь, что видишь. А потом листаешь ниже – и читаешь, что же означает увиденное тобой.

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Что ты здесь видишь? / Фото pinterest

Крокодил или лодка

Если ты сразу заметил крокодила

Ты – очень практичный человек, который редко рискует. Человек надежный. Скорее всего, ты склонен видеть общую картину вещей и явлений вокруг. Безусловно, ты способен воспринимать и мелочи – но как должное.

Что это значит? Это когда, например, во время прогулки в лесу ты видишь лес, а на деревья не обращаешь внимания – мол, они же есть, и это естественно.

Минус такой ситуации – ты рискуешь пропустить очень нужное дерево. А это может быть крайне важным, если ты, скажем, потерялся, а мох, который указывает на север, растет только на том дереве.

Если прежде всего ты увидел лодку

Ты, наоборот, очень внимателен к мелочам. Мало что пройдет мимо незамеченным. Тебя, скорее всего, часто характеризуют, как уникальную, необычную и креативную личность.

Но и здесь есть минус: не стоит слишком увлекаться концентрацией на деталях, и поэтому забыть увидеть общую картину.

Что это значит? Что можно, например, увлечься какой-то частью задания, и забыть выполнить работу в целом. За такое, мягко гово ря, не похвалят.