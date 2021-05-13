Суть такова: ты смотришь на картинку и быстро говоришь, что видишь. А потом листаешь ниже – и читаешь, что же означает увиденное тобой.
К теме Коварные феромоны: каких женщин мужчины чаще всего забывают
Что ты здесь видишь? / Фото pinterest
Крокодил или лодка
Если ты сразу заметил крокодила
- Что это значит? Это когда, например, во время прогулки в лесу ты видишь лес, а на деревья не обращаешь внимания – мол, они же есть, и это естественно.
Минус такой ситуации – ты рискуешь пропустить очень нужное дерево. А это может быть крайне важным, если ты, скажем, потерялся, а мох, который указывает на север, растет только на том дереве.
Ты, наоборот, очень внимателен к мелочам. Мало что пройдет мимо незамеченным. Тебя, скорее всего, часто характеризуют, как уникальную, необычную и креативную личность.
- Но и здесь есть минус: не стоит слишком увлекаться концентрацией на деталях, и поэтому забыть увидеть общую картину.
Что это значит? Что можно, например, увлечься какой-то частью задания, и забыть выполнить работу в целом. За такое, мягко говоря, не похвалят.
Также интересно Где точка: все о загадке для космонавтов, которая стала хитом в сети