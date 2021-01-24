Кухонний автомобіль: дивні винаходи, які не дожили до наших днів

Прогрес – це добре, поза всяким сумнівом. Але іноді в історії людства траплялися такі винаходи, на які дивишся тільки з однією думкою: "От, нащо?" Сьогодні на Men 24 поговоримо про один із таких – автомобіль-мультиварку.

Людська фантазія не знає меж! Часто завдяки цій властивості з'являлися чудові винаходи, які рухали світ уперед. Але бувало й так, коли винаходили щось настільки дивне, що зараз важко повірити в його існування. Сьогодні Men 24 розповість про приготування їжі за допомогою автомобіля.

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Кухонний автомобіль

Про кухонний комбайн знають всі, і багато сімей його використовують. А от про кухонний автомобіль мало хто чув. Мабуть, через те, що ідея такого авто полягає у приготуванні їжі на вихлопних газах.

Розплавити сир на колекторі або засмажити яйце на двигуні – не дивина, в мережі можна знайти чимало прикладів цього. Геть інша річ – анонсована у 1930 році журналом Modern Mechanix портативна скороварка.

Її встановлювали на задньому бампері авто, і працювала вона від вихлопних газів. Журнал обіцяв, що години швидкої їзди вистачить на приготування страви з м'яса та овочів.

Так що от такий він – автомобіль-мультиварка: і довезе, і їсти приготує.



Автомобіль-мультиварка: і довезе, і їсти приготує / Фото Modern Mechanix

Дивина та й годі, але цей "корисний" винахід не знайшов свого користувача – та й навряд чи вже знайде.

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