Нові розробки зброї мали б сприяти зменшенню кількості воєн, але сталося все навпаки. Сьогодні на Men 24 поговоримо про стрілецькі стволи, які перевернула світ у XIX столітті: револьвер Кольта та кулемет Максима.

Чимало конструкторів зброї мріяли, що їхні винаходи сприятимуть тому, щоб люди припинили один в одного стріляти. Мовляв, якщо зброя досконала та ефективна, то вона буде засобом стримування, а не нападу. На жаль, ці мрії наразі не справдилися. Та сьогодні Men 24 розповідатиме не про мрії, а саме про досконалість та ефективність.

Кольт-миротворець

Збройовий магнат Самуель Кольт ще в 70-і роки XIX століття на власних підприємствах організував виробництво револьвера Colt Peacemaker (дослівно з англійської – "Кольт Миротворець").

Зазвичай Генрі Форда називають піонером масового конвеєрного виробництва, одначе підхід Кольта також був революційним у царині зброярства. Раніше пістолети й гвинтівки робили здебільшого вручну – повільно і дорого.

Peacemaker відомий і за іншими назвами – Single Action Army, Model P, M1873 та Colt 45 (це не про калібр, калібри у нього були різними). Та це завжди револьвер із барабаном на 6 патронів, і жоден фільм про ковбоїв без нього не знімали.



Кольт-миротворець, один з сучасних зразків / Фото pinterest

Colt Peacemaker увійшов до американської історії як "The Gun That Won the West" – "Зброя, яка підкорила Захід".

Кулемет Максима

Кулемет Максима – станковий кулемет, творцем якого був британський зброяр американського походження Гайрем Стівенс Максим. Цей кулемет, розроблений у 1883 році, став одним із символів Першої світової війни.

Хоча спершу здавалося, що винахід загубиться. Максим запропонував його уряду США – там не зацікавилися. Ображений розробник емігрував до Британії, але й там його кулемет не зустріли із захватом.

Аж раптом британський банкір, який особисто бачив випробування кулемету Максима, погодився профінансувати його масове виробництво. Звали банкіра Натаніель Ротшильд.



Кулемет Максима став масовим явищем з легкої руки Ротшильда / Фото pinterest

Максим вперше використав енергію віддачі під час пострілів для ефективної перезарядки. Ідея виявилася настільки вдалою, що кулемети, базовані на системі Максима, використовують і досі.

