Прогресс – это хорошо, вне всякого сомнения. Но иногда в истории человечества случались такие изобретения, на которые смотришь только с одной мыслью: "Вот, зачем?" Сегодня на Men 24 поговорим про одно из таких – автомобиль-мультиварку.

Человеческая фантазия не знает границ! Часто благодаря этому свойству замечательные изобретения двигали мир вперед. Но бывало и так, когда изобретали что-то настолько чудаковатое, что сейчас трудно поверить в его существование. Сегодня Men 24 расскажет о приготовлении пищи с помощью автомобиля.

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Кухонный автомобиль

О кухонном комбайне знают все, и многие семьи его используют. А вот о кухонном автомобиле мало кто слышал. Наверное, потому, что идея такого авто заключается в приготовлении пищи на выхлопных газах.

Расплавить сыр на коллекторе или зажарить яйцо на двигателе – не редкость, в сети можно найти немало примеров. Совсем другая штука – анонсированная в 1930 году журналом Modern Mechanix портативная скороварка.

Ее устанавливали на заднем бампере авто, и работала она от выхлопных газов. Журнал обещал, что часа быстрой езды хватит на приготовление блюда из мяса и овощей.

Так что вот такой он – автомобиль-мультиварка: и довезет, и поесть приготовит.



Автомобиль-мультиварка: и довезет, и есть приготовит / Фото Modern Mechanix

Крайне удивительно, но эт о "полезное" и зобретение не нашло своего пользователя – и вряд ли уже найдет.