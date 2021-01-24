Кухонный автомобиль: странные изобретения, не дожившие до наших дней
Прогресс – это хорошо, вне всякого сомнения. Но иногда в истории человечества случались такие изобретения, на которые смотришь только с одной мыслью: "Вот, зачем?" Сегодня на Men 24 поговорим про одно из таких – автомобиль-мультиварку.
Человеческая фантазия не знает границ! Часто благодаря этому свойству замечательные изобретения двигали мир вперед. Но бывало и так, когда изобретали что-то настолько чудаковатое, что сейчас трудно поверить в его существование. Сегодня Men 24 расскажет о приготовлении пищи с помощью автомобиля.
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Кухонный автомобиль
О кухонном комбайне знают все, и многие семьи его используют. А вот о кухонном автомобиле мало кто слышал. Наверное, потому, что идея такого авто заключается в приготовлении пищи на выхлопных газах.
- Расплавить сыр на коллекторе или зажарить яйцо на двигателе – не редкость, в сети можно найти немало примеров. Совсем другая штука – анонсированная в 1930 году журналом Modern Mechanix портативная скороварка.
Ее устанавливали на заднем бампере авто, и работала она от выхлопных газов. Журнал обещал, что часа быстрой езды хватит на приготовление блюда из мяса и овощей.
Так что вот такой он – автомобиль-мультиварка: и довезет, и поесть приготовит.
Автомобиль-мультиварка: и довезет, и есть приготовит / Фото Modern Mechanix
Крайне удивительно, но это "полезное" изобретение не нашло своего пользователя – и вряд ли уже найдет.
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