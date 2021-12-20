Купальник ледь прикрив пишний бюст Катаріни Мазепи: відверті фото моделі
Джерело:інстаграм Катаріни Мазепи
Цього разу ми заглянули до Катаріни Мазепи в інстаграм і дуже втішилися тому, що побачили. Зі своїми підписниками модель поділилася гарячими фото, на яких позує у відвертому купальнику.
Рожевий купальник, який став вишенькою на торті, не лише виграшно підкреслює вигини Катаріни Мазепи. Він ще й заледве прикриває пишний бюст володарки титулу Міс Відень. Тож було б вельми несправедливо оминути увагою цю публікацію.
Варте уваги Червоний чи синій: Nemiroff створила авторські коктейлі до повернення Матриці
"Ні ручки, ні паперу, але я все одно привертаю увагу", – написала вона під постом.
Підписникам красуні надзвичайно сподобалися її фотографії. Про це свідчать не лише тисячі лайків, а й безліч коментарів, які залишили прихильники моделі. Традиційно лови найкращі з них:
- "Ти дуже крута";
- "Надзвичайно приваблива крихітка";
- "Закоханий у тебе, Катаріно";
- "Від твоїх вигинів просто неможливо відірвати погляду";
- "Твоя сексуальність не знає меж";
- "Абсолютно приголомшлива";
- "Твоя краса збуджує";
- "Твоє бікіні буквально заворожує";
- "Можна стати твоїм хлопцем?";
- "Як добре, що я на тебе підписаний".
Відвертий купальник ледь прикриває груди Катаріни Мазепи / Фото з інстаграму Мазепи
Відвертий купальник ледь прикриває груди Катаріни Мазепи / Фото з інстаграму Мазепи
Тобі сподобається Німкеня Алекса Брейт показала, як потрібно носити купальник: відверте фото
Слідкувати за Катаріною Мазепою в інстаграмі – суцільне задоволення. Долучайся і ти до армії прихильників моделі. Гарантуємо, попереду на тебе очікує ще дуже і дуже багато гарячого.