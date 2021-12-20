Купальник едва прикрыл пышный бюст Катарины Мазепы: откровенные фото модели
Источник:инстаграм Катарины Мазепы
На этот раз мы заглянули к Катарине Мазепе в инстаграм и очень обрадовались тому, что увидели. Со своими подписчиками модель поделилась горячими фотографиями, на которых позирует в откровенном купальнике.
Розовый купальник, ставший вишенкой на торте, не только выигрышно подчеркивает изгибы Катарины Мазепы. Он еще и едва прикрывает пышный бюст обладательницы титула Мисс Вена. Поэтому было бы несправедливо обойти вниманием эту публикацию.
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"Ни ручки, ни бумаги, но я все равно привлекаю внимание", – написала она под постом.
Подписчикам красавицы очень понравились ее фотографии. Об этом свидетельствуют не только тысячи лайков, но и множество комментариев, которые оставили поклонники модели. Традиционно лови лучшие из них:
- "Ты очень крутая";
- "Чрезвычайно привлекательная крошка";
- "Влюбленный в тебя, Катарина";
- "От твоих изгибов просто невозможно оторвать взор";
- "Твоя сексуальность не знает границ";
- "Абсолютно потрясающая";
- "Твоя красота возбуждает";
- "Твое бикини буквально завораживает";
- "Можно стать твоим парнем?";
- "Как хорошо, что я на тебя подписан".
Откровенный купальник едва прикрывает грудь Катарины Мазепы / Фото с инстаграма Мазепы
Откровенный купальник едва прикрывает грудь Катарины Мазепы / Фото с инстаграма Мазепы
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Следить за Катариной Мазепой в инстаграме – сплошное удовольствие. Присоединяйся и ты к армии поклонников модели. Гарантируем, впереди тебя ожидает еще очень и очень много горячего.