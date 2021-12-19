Цього разу красуня знялася у спокусливому купальнику. На перший погляд, у ньому немає нічого особливого. Але ж модель вирішила власноруч додати трохи перчинки образу. І, мусимо зізнатися, вийшло дуже і дуже гаряче.
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"Крихітко, на вулиці холодно", – написала вона під публікацією.
Гаразд, ми не сперечатимемося з нею. Але, якщо добряче вдивитися у її свіже фото, то стає дуже і дуже спекотно. З нами погоджуються підписники Алекси Брейт, які буквально засипали її лайками, а також коментарями:
- "Найгарячіша дівчина у мережі";
- "Я закоханий у тебе";
- "Вау, це просто пожежа";
- "Ти надзвичайна, Алексо";
- "Чарівний ангел";
- "Приголомшлива крихітка";
- "Від тебе просто неможливо відірвати погляду";
- "Розкішні форми".
Відверте фото Алекси Брейт розбурхало мережу / Фото з інстаграму Брейт
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Алекса Брейт знається на тому, що подобається її підписникам понад усе. Тож не дивно, що вона регулярно засипає їх відвертими та провокативними фото. І саме це повинно надихнути тебе підписатися на модель. Усе для того, щоб бути одним з перших, хто насолоджуватиметься нею на всі 100 відсотків!