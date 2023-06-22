Кубіти й доповнена реальність: яким стане наш світ після втілення новітніх технологій
Джерело:Listverse
Відчутний вплив інновацій та технологій у формуванні сучасного світу є безсумнівним. Від квантових обчислень до доповненої реальності – постійно розробляють нові технології.
Кожна з них має силу змінювати наше суспільство та поліпшувати наше життя. Ось ще три футуристичні технології (окрім інших, про які ми писали тут і тут), здатних змінити світ.
Також цікаво До донатів треба залучати креативно: що таке гест-бартендинг і як він наближає перемогу України
Квантові обчислення
Класичні комп'ютери використовують біти для обробки інформації у форматі 0 або 1, а от квантові комп'ютери використовують квантові біти або кубіти, які можуть бути одночасно і 0, і 1. Це дозволяє набагато швидше і ефективніше робити обчислення.
- Квантові комп'ютери можуть обробляти великі числа набагато швидше, що зробить багато сучасних методів шифрування застарілими. Це суттєво вплине на кібербезпеку, уможлививши злам навіть найзахищеніших систем.
- Квантові обчислення також мають потенціал для революції в галузях розробки ліків та матеріалознавства, завдяки швидкому моделюванню складних молекул. Техногіганти вже вкладають у ці новації колосальні гроші.
Квантові обчислення дозволяють набагато швидше обробляти дані / Фото vecstock@freepik
Доповнена реальність
Доповнена реальність (AR) – це технологія, яка накладає цифрову інформацію та графіку на реальний світ. Це можна робити за допомогою смартфона, планшета або іншого пристрою зі встановленим AR-додатком.
- Одне з найпоширеніших застосувань AR – в ігровій індустрії, де вона створює захопливі враження. Згадаймо бодай Pokemon Go.
- Доповнена реальність також має багато практичних застосувань в освіті, охороні здоров'я та роздрібній торгівлі – для створення інтерактивного навчального процесу, для симуляції операцій та інших медичних процедур чи для надання клієнтам можливості віртуальної примірки.
Термоядерний синтез
Термоядерний синтез – багатообіцяюча технологія, яка може дати чисте і практично безмежне джерело енергії. Традиційна ядерна енергетика покладається на поділ важких атомів для вивільнення енергії, термоядерна ж енергетика передбачає злиття легких атомів, зокрема водню.
- Вивільнена у такий спосіб енергія може виробляти електрику без шкідливих побічних продуктів. Також, на відміну від викопного палива, яке є обмеженим ресурсом, водень є в атмосфері та в воді в надлишку.
- Термоядерна енергетика є чистим і відновлюваним джерелом енергії, і кілька експериментальних термоядерних реакторів вже на стадії розробки.