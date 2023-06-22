Кубіти й доповнена реальність: яким стане наш світ після втілення новітніх технологій

Відчутний вплив інновацій та технологій у формуванні сучасного світу є безсумнівним. Від квантових обчислень до доповненої реальності – постійно розробляють нові технології.

Кожна з них має силу змінювати наше суспільство та поліпшувати наше життя. Ось ще три футуристичні технології (окрім інших, про які ми писали тут і тут), здатних змінити світ.

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Квантові обчислення

Класичні комп'ютери використовують біти для обробки інформації у форматі 0 або 1, а от квантові комп'ютери використовують квантові біти або кубіти, які можуть бути одночасно і 0, і 1. Це дозволяє набагато швидше і ефективніше робити обчислення.

Квантові комп'ютери можуть обробляти великі числа набагато швидше, що зробить багато сучасних методів шифрування застарілими. Це суттєво вплине на кібербезпеку, уможлививши злам навіть найзахищеніших систем.

що зробить багато сучасних методів шифрування застарілими. Це суттєво вплине на кібербезпеку, уможлививши злам навіть найзахищеніших систем. Квантові обчислення також мають потенціал для революції в галузях розробки ліків та матеріалознавства, завдяки швидкому моделюванню складних молекул. Техногіганти вже вкладають у ці новації колосальні гроші.



Квантові обчислення дозволяють набагато швидше обробляти дані / Фото vecstock@freepik

Доповнена реальність

Доповнена реальність (AR) – це технологія, яка накладає цифрову інформацію та графіку на реальний світ. Це можна робити за допомогою смартфона, планшета або іншого пристрою зі встановленим AR-додатком.

Одне з найпоширеніших застосувань AR – в ігровій індустрії, де вона створює захопливі враження. Згадаймо бодай Pokemon Go.

де вона створює захопливі враження. Згадаймо бодай Pokemon Go. Доповнена реальність також має багато практичних застосувань в освіті, охороні здоров'я та роздрібній торгівлі – для створення інтерактивного навчального процесу, для симуляції операцій та інших медичних процедур чи для надання клієнтам можливості віртуальної примірки.

Термоядерний синтез

Термоядерний синтез – багатообіцяюча технологія, яка може дати чисте і практично безмежне джерело енергії. Традиційна ядерна енергетика покладається на поділ важких атомів для вивільнення енергії, термоядерна ж енергетика передбачає злиття легких атомів, зокрема водню.