Кожна з них має потенціал трансформувати наше суспільство та покращити наше життя. Ось ще чотири (окрім інших, про які ми вже згадували) приклади футуристичних технологій, які можуть змінити світ уже завтра.

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3D-друк органів

3D-друк здійснив революцію у виробничій галузі, дозволивши легко створювати складні та хитромудрі конструкції. Але потенціал його виходить далеко за ці межі.

Вчені вже використовують 3D-друк для створення живих тканин. Процес 3D-друку органів, також відомий як біодрук, передбачає використання біочорнила з живих клітин і каркас із гідрогелевої матриці.

з живих клітин і каркас із гідрогелевої матриці. Нові досягнення дозволяють створювати складні органи, такі як серце і печінка, що може врятувати незліченну кількість життів – пацієнтам, які потребують трансплантації, більше не доведеться чекати на донора. Ця технологія має потенціал повністю трансформувати сферу медицини.

Штучний інтелект в охороні здоров'я

Штучний інтелект (ШІ) – це технологія, яка дозволяє машинам виконувати завдання, що зазвичай вимагають людського інтелекту.

У сфері охорони здоров'я ШІ має потенціал, щоб революціонізувати способи діагностики та лікування захворювань. До прикладу, він може медичні зображення, такі як рентгенівські знімки, МРТ і КТ, аналізувати точніше і швидше, що призводить до ранньої діагностики й ефективнішого лікування.

точніше і швидше, що призводить до ранньої діагностики й ефективнішого лікування. ШІ також може розробляти персоналізовані плани лікування на основі унікальних характеристик пацієнта, оптимізовувати витрати, прораховувати ризики ускладнень та повторної госпіталізації.



Сфера застосування штучного інтелекту вже сьогодні практично безмежна / Фото freepik

Інтерфейси між мозком і комп'ютером

Brain – computer interface (BCI) – це тип технології, що дозволяє здійснювати прямий зв'язок між мозком і комп'ютером або іншим пристроєм. BCI використовують датчики для виявлення активності мозку і перетворення її в команди для управління зовнішніми пристроями.

Одним із найбільш перспективних застосувань BCI є медична сфера – скажімо, для відновлення комунікації та рухів у людей з паралічем або іншими неврологічними розладами. BCI можуть керувати й протезами, дозволяючи людям з ампутаціями виконувати складні завдання.

дозволяючи людям з ампутаціями виконувати складні завдання. BCI також мають потенціал в таких сферах, як ігри та розваги, дозволяючи гравцям керувати персонажами подумки.

Нанотехнології

Нанотехнології мають справу з матеріалами та структурами розміром від 1 до 100 нанометрів, що в тисячі разів менше, ніж ширина людської волосини. У них дуже широкий потенціал.