Леся Нікітюк розбурхала мережу спокусливим образом на Івана Купала
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Улюблена телеведуча мільйонів українців, Леся Нікітюк не втомлюється тішити своїх прихильників. Цього разу вона присвятила свій пост святу Івана Купала. На ньому вона позує у спокусливому образі, від якого просто неможливо відірвати погляду. Насолоджуйся гарячим фото Лесі Нікітюк на Men 24!
На спокусливому фото Леся Нікітюк позує у вишиванці та з вінком на голові. Традиційні атрибути святкування Івана Купала. А дарує певної ефектності кадру те, що знялася телеведуча у водоймі.
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"Магічний вечір з друзями", – написала вона. Як ти вже зрозумів, на наступній світлині з серії – чарівні подруги Лесі Нікітюк. Тож перед тобою буквально потрійна порція спокуси.
Не дивно, що за лічені години світлини вподобали понад 50 тисяч разів. І це число невпинно зростає. Не обійшлося й без шаленої кількості коментарів і компліментів:
- "Які неймовірно файні україночки";
- "Ноги є! Купала вдався!";
- "Справжня лісова красуня";
- "Іванові сподобалося?";
- "Русалочка";
- "Справжня мавки";
- "Магія серед нас".
Якщо ти досі не підписаний на Лесю Іванівну Нікітюк, то ми наполегливо рекомендуємо це зробити. Ти ж не хочеш наступного разу пропустити порцію спокуси від сексуальної української телеведучої?
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