Леся Никитюк взбудоражила сеть соблазнительным образом на Ивана Купала

Любимая телеведущая миллионов украинцев, Леся Никитюк не устает радовать своих поклонников. На этот раз она посвятила свой пост празднику Ивана Купала. На нем она позирует в соблазнительном образе, от которого просто невозможно оторвать взгляда. Наслаждайся горячим фото Леси Никитюк на Men 24!

На соблазнительном фото Леся Никитюк позирует в вышиванке и с венком на голове. Традиционные атрибуты празднования Ивана Купала. А дарит определенной эффектности кадру то, что снялась телеведущая в водоеме.

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"Магический вечер с друзьями", – написала она. Как ты уже понял, на следующей фотографии из серии – очаровательные подруги Леси Никитюк. Поэтому перед тобой буквально тройная порция искушения.

Неудивительно, что за считанные часы фотографии облюбовали более 50 тысяч раз. И это число постоянно растет. Не обошлось и без безумного количества комментариев и комплиментов:

"Какие невероятно красивые украиночки";

"Ноги есть! Купала удался!";

"Настоящая лесная красавица";

"Ивану понравилось?";

"Русалочка";

"Настоящая мавки";

"Магия среди нас".

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