Лінь – найкращий союзник: як усього 20 секунд бездії використати з користю для себе

Лінь це почуття, яке ми пов'язуємо винятково з негативною конотацією. Але чи можна собі уявити, що лінь може стати відмінним союзником для вироблення хороших звичок? Саме про це ми й поговоримо далі.

Усе починається з нашого визначення ліні. Наприклад, якщо ти думаєш про неї лише як про почуття, яке заважає тобі встати з ліжка для виконання певної діяльності, тоді ти зіткнешся з негативним підтекстом. Однак є і позитивна сторона ліні, яка пов'язана з розчаруванням під час вчинення дій, які можуть тобі зашкодити. Якщо ти зможеш зрозуміти лінь таким чином, ти станеш на крок ближчим до емоційної зрілості.

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Правило 20 секунд зробить лінь твоїм союзником

Для цього існує правило 20 секунд, яке рекомендують деякі експерти в області психічного здоров'я. Воно дозволяє переосмислити лінь так, щоб замість почуття, яке заважає нам робити добрі дії, воно стає союзником в економії енергії й уникненні шкідливих звичок.



Лінь може допомогти тобі побороти шкідливі звички / Фото Unsplash

Чому це працює?

Правило 20 секунд використовує лінь у твоїх інтересах. Наприклад, коли нам потрібно вибрати між походом на кухню та приготуванням чогось поїсти, замість того, щоб просто замовити їжу додому, ми, як правило, виберемо останнє. Те ж саме відбувається, коли нам доводиться вибирати між двома годинами читання книги або просто переглядом соціальних мереж. Здається, людина створена, щоб вибирати те, що у багатьох випадках вимагає менше зусиль.

І це має сенс, адже за своєю природою люди стикалися з безліччю різних ситуацій, коли їм доводилося заощаджувати енергію, щоб вижити. Зрештою, світ може бути досить ворожим, і ми всі повинні знайти найкращий спосіб просунутися вперед. Проблема в тому, що лінь починає захоплювати різні аспекти життя людини та навіть змушує її перестати робити те, що було б корисно для неї. Бо просто лінь...

Отже, ключ до цього методу, – використовувати лінь інакше та перетворити її на союзника у боротьбі зі шкідливими звичками.



Навчися використовувати лінь з користю для себе / Фото Unsplash

Як це працює?

Правило 20 секунд полягає в тому, щоб знайти способи побороти шкідливі звички. Перешкоди у 20 секунд може вистачити, щоб приборкати те, що не приносить тобі користі. Ось як ти можеш використовувати лінь у своїх інтересах.

Наприклад, якщо ти хочеш перестати їсти чипси, постарайся не мати подібних снеків вдома. І коли у тебе виникне тяга, ти знатимеш, що тобі доведеться вийти в магазин. А це вже не так просто. Тобі буде лінь одягнутися, виходити на холодну вулицю, мокнути під дощем. І все це лише для того, щоб потішити себе сумнівним смаколиком.

Інший приклад: якщо ти хочеш скоротити користування соціальних мереж, ти можеш приховати додатки на своєму телефоні, щоб їх не було просто знайти. Цей квест може змусити тебе рідше заглядати у мережі, адже тобі буде просто лінь виконувати кілька зайвих рухів.

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Ключ до цього моменту – обмежити свій мозок і тіло необхідністю докладати зусиль щоразу, коли ти хочеш негайно або підсвідомо виконати певну звичку, якої хочеш позбутися. Ось як лінь, яка з однієї точки зору може стати негативним почуттям, може стати твоїм найкращим союзником у житті.