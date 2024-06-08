"Секс-бомба": словацька фітнес-модель у крихітному бікіні показала бездоганні вигини
Джерело:інстаграм Люсії Яворчекової
Люсія Яворчекова не стомлюється тішити своїх прихильників гарячим контентом. Цього разу вона виклала серію спокусливих кадрів.
На них словацька модель позує у крихітному блакитному бікіні. Воно дозволяє помилуватися плодами років старань і праці у тренажерному залі. Тож не дивно, що прихильники Люсії Яворчекової у захваті як від світлин, так і від самої красуні!
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Фанати у захваті від краси Яворчекової
Блакитна крихітка,
– написала Люсія.
Підозрюємо, вона мала на увазі блакитний купальник, який виграшно підкреслює її бездоганні форми. Власне, вони не дають спокою прихильникам фітнес-моделі. Ось лиш невелика частина компліментів, які вони залишили під публікацією красуні:
- "Бездоганна";
- "І Бог створив Люсію";
- "О, Боже! Чудова дівчина!";
- "Красива та фантастична";
- "Справжня топмодель";
- "Секс-бомба";
- "Приголомшлива та спокуслива красуня";
- "Надзвичайна принцеса";
- "Просто бездоганна".
Люсія Яворчекова похизувалася ідеальними вигинами / Фото з інстаграму Яворчекової
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Напередодні ми розповідали про курйозний випадок, який стався під час хокейного поєдинку між командами "Ойлерз" та "Даллас Старз". Одна з фанаток "Едмонтон Ойлерз" була настільки рада, що її команда вийшла у фінал Кубка Стенлі вперше з 1990 року, що всім присутнім показала свої груди.
Цікаво, що на це максимум уваги звернули порносайти. Ресурси з контентом для дорослих намагаються зв'язатися з дівчиною. А все тому, що вони прагнуть, щоб вона з'явилася у них, демонструючи свій бюст.