"Секс-бомба": словацька фітнес-модель у крихітному бікіні показала бездоганні вигини

8 червня 2024, 23:46
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Джерело:

інстаграм Люсії Яворчекової

Люсія Яворчекова не стомлюється тішити своїх прихильників гарячим контентом. Цього разу вона виклала серію спокусливих кадрів.

На них словацька модель позує у крихітному блакитному бікіні. Воно дозволяє помилуватися плодами років старань і праці у тренажерному залі. Тож не дивно, що прихильники Люсії Яворчекової у захваті як від світлин, так і від самої красуні!

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Фанати у захваті від краси Яворчекової

Блакитна крихітка,
– написала Люсія.

Підозрюємо, вона мала на увазі блакитний купальник, який виграшно підкреслює її бездоганні форми. Власне, вони не дають спокою прихильникам фітнес-моделі. Ось лиш невелика частина компліментів, які вони залишили під публікацією красуні:

  • "Бездоганна";
  • "І Бог створив Люсію";
  • "О, Боже! Чудова дівчина!";
  • "Красива та фантастична";
  • "Справжня топмодель";
  • "Секс-бомба";
  • "Приголомшлива та спокуслива красуня";
  • "Надзвичайна принцеса";
  • "Просто бездоганна".

Люсія Яворчекова похизувалася ідеальними вигинами / Фото з інстаграму Яворчекової

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Напередодні ми розповідали про курйозний випадок, який стався під час хокейного поєдинку між командами "Ойлерз" та "Даллас Старз". Одна з фанаток "Едмонтон Ойлерз" була настільки рада, що її команда вийшла у фінал Кубка Стенлі вперше з 1990 року, що всім присутнім показала свої груди.

Цікаво, що на це максимум уваги звернули порносайти. Ресурси з контентом для дорослих намагаються зв'язатися з дівчиною. А все тому, що вони прагнуть, щоб вона з'явилася у них, демонструючи свій бюст.

Автор: Едуард Хомченко