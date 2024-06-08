На них словацкая модель позирует в крошечном голубом бикини. Оно позволяет полюбоваться плодами лет стараний и труда в тренажерном зале. Неудивительно, что поклонники Люсии Яворчековой в восторге как от фотографий, так и от самой красавицы!
Стоит внимания Отремонтирует разбитый смартфон и разобьет сердце: сексуальная мастерица разрывает сеть
Фанаты в восторге от красоты Яворчековой
Голубая крошка,
– написала Люсия.
Подозреваем, она имела в виду голубой купальник, который выигрышно подчеркивает ее безупречные формы. Собственно, они не дают покоя поклонникам фитнес-модели. Вот лишь небольшая часть комплиментов, которые они оставили под публикацией красавицы:
- "Безупречная";
- "И Бог создал Люсию";
- "О, Боже! Замечательная девушка!";
- "Красивая и фантастическая";
- "Настоящая топ-модель";
- "Секс-бомба";
- "Потрясающая и соблазнительная красавица";
- "Сногсшибательная принцесса";
- "Просто безупречная".
Люсия Яворчекова похвасталась идеальными изгибами / Фото из инстаграма Яворчековой
Смотри также После многомесячной паузы Барбара Палвин обнажилась перед камерой: соблазнительные фото модели
Накануне мы рассказывали о курьезном случае, который произошел во время хоккейного поединка между командами "Ойлерз" и "Даллас Старз". Одна из фанаток "Эдмонтон Ойлерз" была настолько рада, что ее команда вышла в финал Кубка Стэнли впервые с 1990 года, что всем присутствующим показала свою грудь.
Интересно, что на это максимум внимания обратили порносайты. Ресурсы с контентом для взрослых пытаются связаться с девушкой. А все потому, что они стремятся, чтобы она появилась у них, демонстрируя свой бюст.