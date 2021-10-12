Максимум задоволення гарантовано: секс-поради, які варто взяти на озброєння

Ми продовжуємо прокачувати твої сексуальні скіли. І цього разу Men 24 загострить увагу на тому, що потрібно робити під час сексу, щоб він був ще кращим і приємнішим. Спойлер: нічого надскладного від тебе не вимагається. Тож не бійся зробити крок назустріч яскравішому та цікавішому інтимному життю.

Кожен з нас рано чи пізно стикається з ситуаціями, коли потрібно щось міняти у своєму житті. І це, якщо ти не знав, стосується також і інтимної його сторони. Ми ж поділимося кількома хитрощами, які дозволять зробити секс цікавішим і приємнішим!

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1. Не дозволяй сорому ставати на твоєму шляху

У нашому суспільстві люди соромляться говорити про секс. Тож у парах люди часто вважають, що ним потрібно лише займатися. І, якщо пощастить, він приноситиме задоволення. Мовляв: вона повинна розуміти, що подобається мені, а я – що подобається їй. Але варто розуміти, що ніхто з вас не є менталістом.

Тож якщо ти не озвучуватимеш свої побажання та пропозиції, то й отримуватимеш менше, ніж хочеш!

2. Дізнайся більше про секс

Ти можеш думати, що знаєш все, що потрібно про секс. Але ти дуже і дуже помиляєшся, друже. Адже про це приємне заняття просто неможливо знати геть усе. Вивчення сексу – справа щоденна, яка відбере у тебе все життя. Але саме ці знання дозволять отримувати максимум від процесу.

Для початку можеш дізнатися більше про фізіологію: свою та своєї партнерки!



Не бійся прокачувати свої знання про секс / Фото Unsplash

3. Спілкуйтеся більше

Почнімо з того, що стосунки без розмов – дивні стосунки. А ще дивніше, коли у них ніхто не наважується говорити про секс. Ваша задача – чітко пояснювати, що подобається, а що не дуже. Тож ви можете взяти собі за звичку після кожного заняття сексом обговорювати, що було дуже класним, а що можна покращити.

Головне – уникати різких і грубих формулювань. Так ти можеш узагалі відбити бажання займатися сексом з тобою.

4. Навчися вгадувати її настрій

Бувають дні, коли вона буквально горить від бажання. Але так буває не завжди. Тож ми рекомендуємо тобі навчитися відрізняти, коли секс для неї доречний, а коли краще не тиснути. Якщо ти навчишся вгадувати її настрій, то рідко стикатимешся з відмовами.

Ми ж рекомендуємо частіше допомагати їй по дому. Результати досліджень кажуть, що це дозволяє зробити секс регулярнішим.

5. Не забувай про фантазії

Щоб ваше інтимне життя не нагадувало рутину, його потрібно регулярно розбавляти чимось яскравим. А що може бути кращим, ніж еротичні фантазії. Це може бути зміна локації, рольові ігри, використання секс-іграшок тощо. Усе це дозволить отримати ще більше задоволення від сексу, а також зробити його справжнім святом.

Пам'ятай про те, що секс – не лише про проникнення. Це ще й про близькість між вами обома. Тож варто зробити усе можливе, щоб ця тонка нитка ніколи не обривалася.

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Візьми на озброєння наші поради, щоб секс завжди приносив максимум задоволення. Не соромся розмовляти про нього, пробувати щось нове та експериментувати. Це саме те, що треба вам обом!