Максимум удовольствия гарантировано: секс-советы, которые стоит взять на вооружение

Мы продолжаем прокачивать твои сексуальные скиллы. И на этот раз Men 24 обострит внимание на том, что нужно делать во время секса, чтобы он был еще лучшим и более приятным. Спойлер: ничего сверхсложного от тебя не требуется. Поэтому не бойся сделать шаг навстречу яркой и интересной интимной жизни.

Каждый из нас рано или поздно сталкивается с ситуациями, когда нужно что-то менять в своей жизни. И это, если ты не знал, касается также и интимной его стороны. Мы же поделимся несколькими хитростями, которые позволят сделать секс интересным и приятным!

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1. Не позволяй стыду становиться на твоем пути

В нашем обществе люди стесняются говорить о сексе. Поэтому в парах люди часто считают, что им нужно только заниматься. И, если повезет, он будет приносить удовольствие. Мол: она должна понимать, что нравится мне, а я – что нравится ей. Но следует понимать, что никто из вас не является менталистом.

Поэтому если ты не будешь озвучивать свои пожелания и предложения, то и будешь получать меньше, чем хочешь!

2. Узнай больше о сексе

Ты можешь думать, что знаешь все, что нужно о сексе. Но ты очень и очень ошибаешься, друг. Ведь об этом приятном занятии просто невозможно знать все. Изучение секса – дело ежедневное, которое отберет у тебя всю жизнь. Но именно эти знания позволят получать максимум от процесса.

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Не бойся прокачивать свои знания о сексе / Фото Unsplash

3. Общайтесь больше

Начнем с того, что отношения без разговоров – странные отношения. А еще удивительнее, когда в них никто не решается говорить о сексе. Ваша задача – четко объяснять, что нравится, а что не очень. Поэтому вы можете взять себе за привычку после каждого занятия сексом обсуждать, что было очень классным, а что можно улучшить.

Главное – избегать резких и грубых формулировок. Так ты можешь вообще отбить желание заниматься сексом с тобой.

4. Научись угадывать ее настроение

Бывают дни, когда она буквально горит от желания. Но так бывает не всегда. Поэтому мы рекомендуем тебе научиться отличать, когда секс для нее уместен, а когда лучше не давить. Если ты научишься угадывать ее настроение, то редко будешь сталкиваться с отказами.

Мы же рекомендуем чаще помогать ей по дому. Результаты исследований говорят, что это позволяет сделать секс регулярным.

5. Не забывай о фантазии

Чтобы ваша интимная жизнь не напоминало рутину, ее нужно регулярно разбавлять чем-то ярким. А что может быть лучшим, чем эротические фантазии. Это может быть изменение локации, ролевые игры, использование секс-игрушек и тому подобное. Все это позволит получить еще больше удовольствия от секса, а также сделать его настоящим праздником.

Помни, что секс – не только о проникновении. Это еще и о близости между вами обоими. Поэтому стоит сделать все возможное, чтобы эта тонкая нить никогда не обрывалась.

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Возьми на вооружение наши советы, чтобы секс всегда приносил максимум удовольствия. Не стесняйся говорить о нем, пробовать что-то новое и экспериментировать. Это именно то, что нужно вам обоим!