"Це було зовсім не весело": Марк Волберг – про свою дієту на 11 тисяч калорій

Марк Волберг розповів, як виглядала його дієта, яка містила шалені 11 тисяч калорій на день. Такий раціон був в актора під час підготовки до знімань фільму "Отець Стю" – історії отця Стюарта Лонґа, боксера, котрий став священником.

У "Вечірньому шоу" за участю Джиммі Феллона Волберг пояснив, як він значно збільшив кількість калорій, щоб розповісти малоймовірну історію Стюарта Лонґа, котрий перетворився зі злиденного боксера на міцного священника.

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"На жаль, мені довелося з'їсти по 7000 калорій протягом двох тижнів, потім 11 000 калорій протягом наступних двох. Це щось дуже важке та фізичне. Щоб схуднути, потрібно терпіти, а не їсти та займатися фізичними вправами. І це, навіть коли ти ситий. Я ж їв кожні три години. І це було зовсім не весело", – наголошує він.

Волберг і Феллон продовжили говорити про те, як набирати та худнути для ролей стає все важче з віком.

"Коли метаболізм починає сповільнюватися, це стає дуже важко. Але, знаєте, це було щось... Я намагався зняти цей фільм 6 років, але у нас було усього 30 днів, щоб зробити це", – додає він.

Дивися відео, на якому Марк Волберг розповідає про свою шалену дієту:

Раніше шеф-кухар Волберга Лоуренс Дюран розповів виданню E! про те, як вони готувалися до проєкту. Виявляється, актор не напихався нездоровою їжею. Замість цього він дотримувався добре продуманої, але інтенсивної дієти.

"Його перший сніданок – 4 яйця, це попередній сніданок. Потім він виконує своє тренування, і після тренування, яке зазвичай триває близько о 5 або 6 години ранку, ми готуємо 8 яєць, 6 смужок бекону, чашку рису, 2 столові ложки оливкової олії та протеїновий коктейль. Це твоя протеїнова маса, яка допоможе набрати трохи більше м'язів", – пояснює шеф-кухар.

Це ранок Волберга, але Дюран описав, що в дієті актора немає перерв.

"Через три години ми готуємо якийсь яловичий фарш або фарш з індички у формі гамбургера або м'ясного рулету з ще однією чашкою рису. А через ще три години я зазвичай готую половину смаженого курчати з ще однією чашкою рису. Я також готую чашку шпинату та вареного буряка", – додає він.



Так виглядає трансформація Марка Волберга / Колаж 24 каналу

Якщо ти думав, що на цьому "фарширування" Волберга завершувалося, то зовсім ні. Це була лише половина дня.

"Після двох основних страв Марк з'їдає 225 грамів яловичини або свинячої відбивної та 110 грамів лосося з рисом і буряком. Потім останній великий обід, який складається з 225 грамів якогось м'яса. Філе, 225 грамів білої риби, такої як морський окунь або палтус, і вона завантажена великою кількістю овочів", – підкреслив він.

Ну що ж, нам залишається лише дочекатися виходу стрічки "Отець Стю", щоб побачити Марка Волберга у всій, так би мовити, красі. Наостанок заспокоїмо тебе: актор майже повернувся до своєї звичної форми. І все з ним, маємо надію, гаразд.

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