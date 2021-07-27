"Это было совсем не весело": Марк Уолберг – о своей диете на 11 тысяч калорий

Марк Уолберг рассказал, как выглядела его диета, которая содержала бешеные 11 тысяч калорий в день. Такой рацион был у актера во время подготовки к съемкам фильма "Отец Стю" – истории отца Стюарта Лонга, боксера, который стал священником.

В "Вечернем шоу" с участием Джимми Фэллона Уолберг объяснил, как он значительно увеличил количество калорий, чтобы рассказать маловероятную историю Стюарта Лонга, который превратился из нищего боксера в крепкого священника.

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"К сожалению, мне пришлось съесть по 7000 калорий в течение двух недель, затем 11 000 калорий в течение следующих двух. Это что-то очень тяжелое и физическое. Чтобы похудеть, нужно терпеть, а не есть и заниматься физическими упражнениями. И это, даже когда ты сыт. Я ел каждые 3 часа. И это было совсем не весело", – отмечает он.

Уолберг и Фэллон продолжили говорить о том, как набирать и худеть для ролей становится все труднее с возрастом.

"Когда метаболизм начинает замедляться, это становится очень трудно. Но, знаете, это было что-то... Я пытался снять этот фильм 6 лет, но у нас было всего 30 дней, чтобы сделать это", – добавляет он.

Смотри видео, на котором Марк Уолберг рассказывает о своей безумной диете:

Ранее шеф-повар Уолберга Лоуренс Дюран рассказал изданию E! о том, как они готовились к проекту. Оказывается, актер не наедался нездоровой пищей. Вместо этого он придерживался хорошо продуманной, но интенсивной диеты.

"Его первый завтрак – 4 яйца, это предварительный завтрак. Затем он выполняет свою тренировку, и после тренировки, которая обычно длится около 5 или 6 часов утра, мы готовим 8 яиц, 6 полосок бекона, чашку риса, 2 столовые ложки оливкового масла и протеиновый коктейль. Это твоя протеиновая масса, которая поможет набрать чуть больше мышц", – объясняет шеф-повар.

Это утро Уолберга, но Дюран описал, что в диете актера нет перерыва.

"Через 3 часа мы готовим какой говяжий фарш или фарш из индейки в форме гамбургера или мясного рулета с еще одной чашкой риса. А спустя еще 3 часа я обычно готовлю половину жареного цыпленка с еще одной чашкой риса. Я также готовлю чашку шпината и вареной свеклы", – добавляет он.



Так выглядит трансформация Марка Уолберга / Коллаж 24 канала

Если ты думал, что на этом "фаршировка" Уолберга завершалась, то совсем нет. Это была лишь половина дня.

"После двух основных блюд Марк съедает 225 граммов говядины или свиной отбивной и 110 граммов лосося с рисом и свеклой. Затем последний большой обед, состоящий из 225 граммов какого-то мяса. Филе, 225 граммов белой рыбы, такой как морской окунь или палтус, и она загружена большим количеством овощей", – подчеркнул он.

Ну что же, нам остается только дождаться выхода фильма "Отец Стю", чтобы увидеть Марка Уолберга во всей, так сказать, красе. Напоследок успокоим тебя: актер почти вернулся к своей привычной форме. И все с ним, надеемся, в порядке.

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