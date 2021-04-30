Спортсмен влучив м'ячиком для гольфу в рухоме авто з відстані 277 метрів: відео шаленого рекорду

Ми обожнюємо спостерігати за спортсменами, котрі доводять на власному прикладі, що немає нічого неможливого. Наш новий герой, професійний гольфіст Маркус Армітедж, один із них. Йому вдалося встановити рекорд, влучивши м'ячиком для гольфу у рухоме авто на шаленій відстані.

Професійний англійський гравець у гольф Маркус Армітедж зумів потрапити м'ячиком для гольфу в доволі незвичайну лунку. Нею був автомобіль, який рухався на шаленій відстані від спортсмена.

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Сам рекорд вдалося побити на аеродромі Ельвінгтона в Англії. Для цього Армітеджу потрібно було вдарити по м'ячу для гольфу, щоб він потрапив у рухомий автомобіль. Зауважимо, що на момент приземлення в салоні BMW, Армітеджа і водія автівки розділяли майже 277 метрів. За кермом кабріолета сидів професійний автогонник Пол О'Нілл.

Дивися відео нового рекорду з потрапляння м'яча для гольфу в рухоме авто:

Попередній рекорд належав гольфісту Джейку Шепарду та колишньому автогоннику Формули-1 Девіду Култгарду. У 2012 році ця пара зуміла виконати цей же трюк, але тоді м'ячик для гольфу потрапив в авто на відстані майже 250 метрів.

Хто такий Маркус Армітедж Він – професійний гравець у гольф з Англії. Спортсмен виграв у 2016 році Foshan Open в Challenge Tour. Він також посів друге місце в Volopa Irish Challenge та посів 11-е місце в Ордені за заслуги, щоб отримати свою туристичну карту на Європейський тур 2017.

Раніше ми розповідали про Роба Гронковскі, гравця команди Tampa Bay Buccaneers. Він на днях встановив новий світовий рекорд Гіннеса. Для нього спортсмен спіймав футбольний м'яч, скинутий з шаленої висоти з вертольота.

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