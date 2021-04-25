Роб Гронковскі, гравець команди Tampa Bay Buccaneers, на днях встановив новий світовий рекорд Гіннеса. Для нього він спіймав футбольний м'яч, скинутий з шаленої висоти з вертольота. Дивися відео божевільного рекорду!

Під час відвідування своєї альма-матер, Університету Аризони, на весняному матчі футбольної команди, зірка НФЛ увійшов в історію. Він спіймав футбольний м'яч, скинутий з вертольота з висоти 182 метри.

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Одягнувши свою стару командну майку на стадіоні Аризони, Гронковскі протягом перших двох спроб не зумів спіймати м'яч. Але третя спроба виявилася тріумфальною. Тож під захоплені оплески команди (і його колеги, почесного тренера весняних ігор, колишнього захисника Теді Брускі) спортсмену вдалося побити рекорд. Це приголомшливий подвиг, якого фанати очікували від гравця, чия спортивна майстерність затьмарюється лише його особистістю та любов'ю до крутих трюків.

Щоразу, коли ви виходите на поле, ви повинні підіймати планку на новий рівень. І я щойно підняв планку до нового рівня,

– сказав Гронковскі нинішній футбольній команді Університету Аризони.

Дивися, як Роб Гронковскі побив новий світовий рекорд:

Зауважимо, що це не перше історичне досягнення Гронковскі. Ще у 2011 році він забезпечив рекорд за кількістю прийомів приземлень в тайт-енді НФЛ за сезон (17 разів). Не кажучи вже про те, що на його рахунку 4 перемоги у Суперкубку та 5 перемог в Pro Bowl. А ще він круто виступив у ролі Білого тигра у шоу "Співаки у масках".

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