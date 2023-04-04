Але на це рішення міністерки відразу ж посипався шквал критики. Її засуджували навіть члени власної ж партії, адже не гоже, на їхню думку, Марлен Скіаппі позувати для Playboy. Особливо у ці непрості часи. Нагадуємо, що Францію лихоманить через протести, пов'язані з пенсійною реформою.

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Скіаппа дала велике інтерв'ю

Вона обіймає посаду міністра з 2017 року. Для Playboy вона не лише знялася, а й дала інтерв'ю, яке розмістилося на 12 сторінках журналу. У ньому вона розповіла про права жінок і ЛГБТ. На обкладинці Скіаппа позує у білому боді з глибоким декольте. Але для неї було принципово, щоб вона була одягненою.

Скіаппа – давній захисник прав жінок. Її призначили першим в історії країни міністром з питань гендерної рівності у 2017 році. На цій посаді вона успішно очолила новий закон про сексуальні домагання. Він дозволяє на місці виписувати чоловікам штрафи, якщо вони чіплялися, домагалися або переслідували жінок.



Скіаппа у білому боді знялася для Playboy / Фото з Playboy

Фотосесія викликала критику

Зйомка Скіаппи накликала критику з боку колег-політиків. Зокрема обурена появою міністерки на сторінках Playboy прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн.

Вона вважає, що такі знімання "недоречні, особливо у цей період". Вона має на увазі, власне, заворушення, пов'язані з пенсійною реформою у країні.

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Тим часом Скіаппа у своєму твітері написала, що вона "захищає право жінок робити зі своїм тілом те, що вони хочуть". Захищає можливість робити це скрізь та завжди. Міністерка додала, що у Франції жінки вільні, попри те, що це може дратувати ретроградів і лицемірів.