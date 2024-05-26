Важливий факт про мастурбацію та імпотенцію, який потрібно знати чоловікам

Багато моментів зі способу життя та стану здоров'я пов'язані з підвищеним ризиком еректильної дисфункції, це правда. Але є одна теорія, що пов'язує чоловічу імпотенцію з мастурбацією. Так от, ця теорія хибна.

Нездатність отримати або підтримувати ерекцію під час сексу, офіційно відома як еректильна дисфункція. Вона зачіпає, зокрема, близько 30 мільйонів чоловіків у США. Часто банальний вік є основним фактором її виникнення, але багато чоловіків відчувають певний ступінь імпотенції протягом усього життя.

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Мастурбація та імпотенція: міф про зв'язок

Є безліч способів розв'язання проблеми – від натуральних добавок і фармацевтичних препаратів до цілеспрямованих змін способу життя. Ба й можливих причин еректильної дисфункції безліч. А от чи є частота та інтенсивність мастурбації серед них?

Коротка відповідь – ні, еректильна дисфункція не спричиняється занадто частою (або занадто нечастою) мастурбацією. Справжнє питання тут радше в тому, чому так багато чоловіків все ще потребують цієї відповіді?

надмірне захоплення мастурбацією НЕ може зробити чоловіка імпотентом. Так само як і, скажімо, перегляд надмірної кількості порно НЕ перешкоджає еректильній функції чоловіка.

Просто треба враховувати, що після еякуляції настає природний період опору з боку організму, що ускладнює досягнення ерекції відразу після неї чи упродовж якогось часу після неї. Не існує універсальних часових рамок, від кількох хвилин до цілого дня.

Але чомусь багато хто вважає, що надто часта еякуляція від мастурбації може поступово посилювати цей стан. І це при тому, що ні надмірна мастурбація, ні порно не були науково пов'язані з більшою поширеністю еректильної дисфункції.

Може, навіть навпаки. Одне от дослідження припускає, що чоловіки мають триваліший рефрактерний період (відновлення до нової ерекції) після статевого акту з партнером, ніж після сольної мастурбації.

Мастурбація радше приносить користь тобі, аніж шкоду / Фото drobotdean@freepik

Насправді більшість випадків еректильної дисфункції спричинені комбінацією факторів.

Це фізичні, психологічні показники та спосіб життя, їжа, тривожності, проблеми з самооцінкою, куріння та вживання алкоголю, стреси на роботі тощо.

показники та спосіб життя, їжа, тривожності, проблеми з самооцінкою, куріння та вживання алкоголю, стреси на роботі тощо. Плюс із віком чоловіки стають більш сприйнятливими до низки захворювань, таких як підвищений тиск, діабет і серцево-судинні, які, як відомо, є каталізаторами імпотенції.

чоловіки стають більш сприйнятливими до низки захворювань, таких як підвищений тиск, діабет і серцево-судинні, які, як відомо, є каталізаторами імпотенції. А ще високий рівень холестерину, захворювання щитовидної залози або прийом певних ліків можуть підвищити ймовірність еректильної дисфункції.

Тим часом мастурбація має науково доведені корисні впливи. Вона може дестигматизувати сексуальний сором, допомогти людям досліджувати свою сексуальність і тіло, сприяти сексуальному розвитку та зрілості, підвищувати самооцінку. Дослідження також показали, що мастурбація сприяє якісному сну та здатності швидко засинати.

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