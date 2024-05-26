Важный факт о мастурбации и импотенции, который нужно знать мужчинам

Многие моменты из образа жизни и состояния здоровья связаны с повышенным риском эректильной дисфункции, это правда. Но есть одна теория, связывающая мужскую импотенцию с мастурбацией. Так вот, эта теория ошибочна.

Неспособность получить или поддерживать эрекцию во время секса, официально известна как эректильная дисфункция. Она затрагивает, в частности, около 30 миллионов мужчин в США. Часто банальный возраст является основным фактором ее возникновения, но многие мужчины испытывают определенную степень импотенции на протяжении всей жизни.

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Мастурбация и импотенция: миф о связи

Есть множество способов решения проблемы – от натуральных добавок и фармацевтических препаратов до целенаправленных изменений образа жизни. Да и возможных причин эректильной дисфункции множество. А вот есть ли частота и интенсивность мастурбации среди них?

Краткий ответ – нет, эректильная дисфункция не вызывается слишком частой (или слишком нечастой) мастурбацией. Настоящий вопрос здесь скорее в том, почему так много мужчин все еще нуждаются в этом ответе?

чрезмерное увлечение мастурбацией НЕ может сделать мужчину импотентом. Так же как и, скажем, просмотр чрезмерного количества порно НЕ препятствует эректильной функции мужчины.

Просто надо учитывать, что после эякуляции наступает естественный период сопротивления со стороны организма, что затрудняет достижение эрекции сразу после нее или в течение какого-то времени после нее. Не существует универсальных временных рамок, от нескольких минут до целого дня.

Но почему-то многие считают, что слишком частая эякуляция от мастурбации может постепенно усугублять это состояние. И это при том, что ни чрезмерная мастурбация, ни порно не были научно связаны с большей распространенностью эректильной дисфункции.

Может, даже наоборот. Одно вот исследование предполагает, что мужчины имеют более длительный рефрактерный период (восстановление до новой эрекции) после полового акта с партнёром, чем после сольной мастурбации.

Мастурбация скорее приносит пользу тебе, чем вред / Фото drobotdean@freepik

На самом деле большинство случаев эректильной дисфункции вызваны комбинацией факторов.

Это физические, психологические показатели и образ жизни, еда, тревожности, проблемы с самооценкой, курение и употребление алкоголя, стрессы на работе и тому подобное.

показатели и образ жизни, еда, тревожности, проблемы с самооценкой, курение и употребление алкоголя, стрессы на работе и тому подобное. Плюс с возрастом мужчины становятся более восприимчивыми к ряду заболеваний, таким как повышенное давление, диабет и сердечно-сосудистые, которые, как известно, являются катализаторами импотенции.

мужчины становятся более восприимчивыми к ряду заболеваний, таким как повышенное давление, диабет и сердечно-сосудистые, которые, как известно, являются катализаторами импотенции. А еще высокий уровень холестерина, заболевания щитовидной железы или прием определенных лекарств могут повысить вероятность эректильной дисфункции.

Между тем мастурбация имеет научно доказанные полезные воздействия. Она может дестигматизировать сексуальный стыд, помочь людям исследовать свою сексуальность и тело, способствовать сексуальному развитию и зрелости, повышать самооценку. Исследования также показали, что мастурбация способствует качественному сну и способности быстро засыпать.

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