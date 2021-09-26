Чи має довжина значення: дослідження пролило світло на важливе для чоловіків питання

Чи має значення розмір статевого члена? Це питання однозначно хвилювало чоловіків ще з давніх часів. І, ясна річ, що люди навколо переконуватимуть: важливий не розмір, а вміння. Ми ж упевнені в тому, що від цього фізичного показника залежить достатньо багато.

На сьогодні дослідження кореляції між довжиною статевого члена та задоволеністю у спальні спирається на анекдотичні відповіді на опитування. У цьому ж спостереженні, проведеному співробітниками Королівського коледжу Лондона, використали практичніший підхід.

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Учені зібрали 12 збуджених пар. Команда дала учасникам-чоловікам безліч силіконових кілець різного розміру, які вони помістили біля основи їхнього ерегованого члена. Кільця або не впливали на довжину, або вкорочували її на:

2,5 сантиметра;

3,8 сантиметра;

5 сантиметрів.

Як ти вже розумієш, партнерці не показували розмір кільця. А після статевого акту дівчині потрібно було оцінити сексуальне задоволення за шкалою від 0 до 100. Панянки оцінювали як загальне сексуальне задоволення, так і емоційний зв'язок з другою половинкою. Ясна річ, учені проаналізували результати. І їхні висновки ми вже готові викласти перед тобою.



Дослідження виявило вплив довжини пеніса на задоволення партнерки / Фото Unsplash

Ми почали з передумови, що глибина проникнення не має значення для більшості жінок. Але ми виявили, що її зменшення на 2,5 сантиметра призвело до статистично значущого зниження кількості отриманого задоволення, – сказав провідний автор дослідження Девід Віл.

Глибина проникнення впливає на отримання задоволення

Виявилося: чим довший ерегований пеніс, тим менша ймовірність того, що кільця вплинули на сексуальне задоволення. Проте деякі панянки повідомили, що зменшення глибини проникнення у деяких випадках було приємнішим для них.

Але є одне "але"... Результати дослідження актуальні для чоловіків, яким довелося зазнати скорочення статевого члена за станом здоров'я. Тож, якщо тебе це не стосується, можеш вільно дихати і не забивати собі голову.

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Наостанок науковці наголошують на тому, що збільшення статевого члена не тотожне з покращенням сексуального життя.