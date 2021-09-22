Відмінна фізична форма дозволяє не лише довше займатися сексом. Вона ще й сприяє можливості обирати цікаві та доволі сміливі позиції. Лікар Лорі Берман поділився переліком рухів, які можуть взяти на озброєння сильні хлопці!

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Вважай це складнішою місіонерською позицією. У цьому положенні твоя партнерка лягає перед тобою на ліжко або диван, а ти стоїш.

"Використовуй руки, щоб підняти її стегна, поки ти проникаєш в неї. Ця позиція потребує сильних біцепсів і контролю м'язів кора", – пояснює Берман.



Твоя фізична форма дозволить урізноманітнити інтимне життя / Фото Unsplash

Постійне вітання

Ця позиція вимагає важчої роботи. Для початку стань. Коли будеш готовим, підійми партнерку та попроси її обернути ноги навколо твоєї талії. А потім проникни в неї.

"Може бути корисно спробувати це положення біля стіни або дверей, щоб твоя партнерка мала на що спертися. Ця позиція вимагає багато сили", – додає Берман.

Тачка

Стара, але хороша позиція. Нехай твоя партнерка стане на коліна перед тобою на ліжку, дивані або на підлозі. Потім підійми її ноги, ніби ти береш участь у гонці з тачками.

"Вона спиратиметься на руки або може використовувати лікті. Уся ж важка праця буде за тобою", – пояснює лікар.

Карусель

Встань на коліна або сядь, схрестивши ноги. Для цієї позиції ідеально підійде підлога, але можна спробувати і на ліжку. Головне, щоб матрац був не надто м'яким. Дівчина повинна опуститися на твої коліна, поставивши кожну ногу по обидві сторони твого тіла.

"Тобі знадобиться певний опір. У цьому положенні у твоєї партнерки буде багато контролю, але ти будеш багато працювати нижньою частиною тіла, особливо, якщо спираєшся на руки або лікті", – додає він.



Твоя партнерка отримає ще більше задоволення під час сексу / Фото Unsplash

Підвісні ножиці

Тобі варто сісти. Попроси свою партнерку прийняти положення планки на боці, ніби вона збирається опрацьовувати косі м'язи живота. Підійми її верхню частину ноги, щоб ти міг проникнути в неї. Натомість вона продовжує спиратися на долоню або лікоть. Вона також може опуститися на коліна, якщо їй так зручніше.

"Чоловік у такій позі дійсно повинен допомагати утримувати велику частину ваги її тіла, а також задавати ритм і глибину проникнення", – підкреслює Берман.

Трапеція

Берман зауважує, що ця позиція підходить для сміливих. Поклади свою партнерку ближче до краю ліжка так, ніби вона готова відхилитися назад. Верхня частина її тіла практично падає з ліжка. У міру того, як ти проникаєш у партнерку, тримай її зап'ястя руками та м'яко відкинься назад.

"У цій еротичній позі можна дуже глибоко проникнути. А у твоєї партнерки буде відчуття, ніби вона майже зависла у повітрі", – пояснює лікар.

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Візьми на озброєння ці круті секс-позиції. Ти ж не дарма ходиш тричі на тиждень до спортзалу. Пора нарешті побачити, на що здатна фактура, яку ти уже встиг наростити!