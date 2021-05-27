Ентузіасти створили божевільний мотоцикл, який більше нагадує велосипед: круті фото

Величезна частина кастом-сцени – зробити сучасні мотоцикли старішими. Видалення пластика, пом'якшення кутів, установка таких речей, як колеса зі спицями та прості глушники. Але мотоцикл, про який ми розповімо цього разу, вражає усім. Гарантуємо, що такого ти ще не бачив!

39-річний фахівець з моделювання Алессандро Рорато, котрий живе у Венето, Італії, створив божевільний мотоцикл. Він зовні більше нагадує звичайний велосипед, але видає його масивний блок двигуна. Дивися, що з того вийшло.

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Щоб зрозуміти байк, часто потрібно розуміти людину. Алессандро проявив здатність будувати речі з самого раннього віку, цупивши матеріали з майстерні свого діда. В юності він побудував не один, а цілих два гоночні автомобілі з двигунами мотоциклів.



Алессандро Рорато має чималенький досвід створення мотоциклів і автомобілів

Після завершення освіти в італійській школі дизайну в Падуї він почав працювати над вінтажними велосипедами та мотоциклами. Він створив Plasma Custom і повернувся до кузні свого діда.

Можна сказати, що створення такого мотоцикла було майже неминучим. Адже Алессандро вміє зварювати, фарбувати та користуватися токарним верстатом. А також, якщо є необхідність, він використовує сучасні методи, наприклад, 3D-моделювання.



На створення цього мотоцикла надихнув транспорт 1920-х років

"У цьому проєкті мене надихнули мотоцикли та автомобілі 1920-х років. Тому я зробив раму зі сталевих труб, а 24-дюймові диски виготовлені шляхом приварювання алюмінієвих труб до алюмінієвих маточин", – пояснює він.

Алессандро виточив маточини з цільного алюмінію, а потім просвердлив їх з високою точністю, щоб вставити алюмінієві спиці.

"Задня маточина має два шарикопідшипники й обгорнуту муфту для запуску. Для заднього гальма я використовував хромоване барабанне кільце, а гумову колодку й операційну систему створив у 3D", – додав Алессандро.



Алессандро виготовив маточини з цільного алюмінію

Передня частина має значно більш сучасне натхнення. Алессандро вказує на центральну систему рульового управляння супербайка Bimota Tesi.

"Я зробив усі деталі на токарному верстаті з цільної заготовки. Колесо повертається на маточину рульового управління через центральний шарнір; обертання рульового управління відбувається за допомогою тяги, з'єднаної з кермом", – пояснює він.



Усі деталі він зробив на токарному верстаті з цільної заготовки

Стрижні привезли з Філіппін. Перед установкою вони були модифіковані та хромовані. На стрижнях є два важелі: один діє як дросельна заслінка, а інший – для зміни випередження запалювання, щоб полегшити запуск двигуна.

Під верхньою трубою рами підвішені два 80-міліметрові паливні циліндри з пірексу, з'єднані разом алюмінієвими скобами з ЧПК. Ще далі – шкіряне сідло Brooks 1950-х років, а під ним – дуже маловідомий двигун.

"Двигун об'ємом 350 кубічних сантиметрів має модифікований картер Lombardini LA65", – каже Алессандро, котрий отримав його від місцевого фермера.



Рухається мотоцикл завдяки двигуну на 350 кубічних сантиметрів

Однак він спроєктував і побудував велику частину інших деталей. Наприклад, головка і циліндр виготовлені з литого алюмінію з системою впуску та випуску, яка називається IOE.

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Система змащення крапельного типу. Алессандро використовував піддон для збору крапель з пірексу, і з мідними та латунними трубами, обробленими на токарному верстаті. Він створив систему розподілу масла, яка спочатку змащує коромисло клапана, а потім потрапляє до корпусу двигуна.



Педалі у цьому мотоциклі використовуються для запуску двигуна

Педалі використовуються для запуску двигуна, як на деяких мотоциклах 1930-х років. Для цього потрібно увімкнути передачу, натиснути педаль, і тоді двигун запускається.

Вихлопна система виготовлена з нержавіючої сталі та спочатку використовувалася як перила для басейну. Алессандро нагрівав її та змінив кривизну, поки вона не стала ідеальною.



Вихлопна труба колись була перилом для басейну

Трансмісія, хоч і була на одну швидкість, була значно складнішою.

"Я сам побудував коробку передач, почавши з сухого зчеплення Minarelli 125. Потім я зробив механізм розблокування, вставлений через зовнішній важіль, і все це було встановлено в алюмінієвому корпусі, обробленому на верстаті з ЧПК", – додав Алессандро.

Ми не впевнені, чи дозволений цей мотоцикл на дорогах загального користування, але він виглядає цілком придатним для пересування містом. А ще ми уявили, як на ньому катаємося мальовничими селами на Адріатичному узбережжі.

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