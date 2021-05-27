39-летний специалист по моделированию Алессандро Рорато, который живет в Венето, Италии, создал сумасшедший мотоцикл. Он внешне больше напоминает обычный велосипед, но выдает его массивный блок двигателя. Смотри, что из этого вышло.

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Чтобы понять байк, часто нужно понимать человека. Алессандро проявил способность строить вещи с самого раннего возраста, когда воровал материалы из мастерской своего деда. В юности он построил не один, а целых два гоночные автомобили с двигателями мотоциклов.



Алессандро Рорато имеет немалый опыт создания мотоциклов и автомобилей

После завершения образования в итальянской школе дизайна в Падуе он начал работать над винтажными велосипедами и мотоциклами. Он создал Plasma Custom и вернулся в кузницу своего деда.

Можно сказать, что создание такого мотоцикла было почти неизбежным. Ведь Алессандро умеет сваривать, красить и пользоваться токарным станком. А также, если есть необходимость, он использует современные методы, например, 3D-моделирование.



На создание этого мотоцикла вдохновил транспорт 1920-х годов

"На этом проект меня вдохновили мотоциклы и автомобили 1920-х годов. Поэтому я сделал раму из стальных труб, а 24-дюймовые диски изготовлены путем приварки алюминиевых труб в алюминиевых ступиц", – объясняет он.

Алессандро выточил ступицы из цельного алюминия, а затем просверлил их с высокой точностью, чтобы вставить алюминиевые спицы.

"Задняя ступица имеет два шарикоподшипника и обернутую муфту для запуска. Для заднего тормоза я использовал хромированное барабанное кольцо, а резиновую колодку и операционную систему создал в 3D", – добавил Алессандро.



Алессандро изготовил ступицы из цельного алюминия

Передняя часть имеет гораздо более современное вдохновение. Алессандро указывает на центральную систему рулевого управления супербайка Bimota Tesi.

"Я сделал все детали на токарном станке из цельной заготовки. Колесо возвращается на ступицу рулевого управления через центральный шарнир; вращения рулевого управления происходит с помощью тяги, соединенной с рулем", – объясняет он.



Все детали он сделал на токарном станке из цельной заготовки

Стержни привезли с Филиппин. Перед установкой они были модифицированы и хромированные. На стержнях есть два рычага: один действует как дроссельная заслонка, а другой – для изменения опережения зажигания, чтобы облегчить запуск двигателя.

Под верхней трубой рамы подвешены два 80-миллиметровые топливные цилиндры с пирекса, соединенные вместе алюминиевыми скобами с ЧПУ. Еще дальше – кожаное седло Brooks 1950-х годов, а под ним – очень малоизвестный двигатель.

"Двигатель объемом 350 кубических сантиметров имеет модифицированный картер Lombardini LA65", – говорит Алессандро, который получил его от местного фермера.



Движется мотоцикл благодаря двигателю на 350 кубических сантиметров

Однако он спроектировал и построил большую часть других деталей. Например, головка и цилиндр изготовлены из литого алюминия с системой впуска и выпуска, которая называется IOE.

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Система смазки капельного типа. Алессандро использовал поддон для сбора капель с пирекса, и с медными и латунными трубами, обработанными на токарном станке. Он создал систему распределения масла, которая сначала смазывает коромысло клапана, а затем попадает в корпус двигателя.



Педали в этом мотоцикле используются для запуска двигателя

Педали используются для запуска двигателя, как на некоторых мотоциклах 1930-х годов. Для этого нужно включить передачу, нажать педаль, и тогда двигатель запускается.

Выхлопная система изготовлена ​​из нержавеющей стали и первоначально использовалась как перила для бассейна. Алессандро нагрел ее и изменил кривизну, пока она не стала идеальной.



Выхлопная труба когда-то была перилами бассейна

Трансмиссия, хоть и была на одну скорость, была значительно сложнее.

"Я сам построил коробку передач, начав с сухого сцепления Minarelli 125. Затем я сделал механизм разблокировки, вставленный через внешний рычаг, и все это было установлено в алюминиевом корпусе, отделанном на станке с ЧПУ", – добавил Алессандро.

Мы не уверены, разрешен ли этот мотоцикл на дорогах общего пользования, но он выглядит вполне пригодным для передвижения по городу. А еще мы представили, как на нем катаемся живописными деревнями на Адриатическом побережье.

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