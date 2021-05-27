39-річний фахівець з моделювання Алессандро Рорато, котрий живе у Венето, Італії, створив божевільний мотоцикл. Він зовні більше нагадує звичайний велосипед, але видає його масивний блок двигуна. Дивися, що з того вийшло.

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Щоб зрозуміти байк, часто потрібно розуміти людину. Алессандро проявив здатність будувати речі з самого раннього віку, цупивши матеріали з майстерні свого діда. В юності він побудував не один, а цілих два гоночні автомобілі з двигунами мотоциклів.



Алессандро Рорато має чималенький досвід створення мотоциклів і автомобілів

Після завершення освіти в італійській школі дизайну в Падуї він почав працювати над вінтажними велосипедами та мотоциклами. Він створив Plasma Custom і повернувся до кузні свого діда.

Можна сказати, що створення такого мотоцикла було майже неминучим. Адже Алессандро вміє зварювати, фарбувати та користуватися токарним верстатом. А також, якщо є необхідність, він використовує сучасні методи, наприклад, 3D-моделювання.



На створення цього мотоцикла надихнув транспорт 1920-х років

"У цьому проєкті мене надихнули мотоцикли та автомобілі 1920-х років. Тому я зробив раму зі сталевих труб, а 24-дюймові диски виготовлені шляхом приварювання алюмінієвих труб до алюмінієвих маточин", – пояснює він.

Алессандро виточив маточини з цільного алюмінію, а потім просвердлив їх з високою точністю, щоб вставити алюмінієві спиці.

"Задня маточина має два шарикопідшипники й обгорнуту муфту для запуску. Для заднього гальма я використовував хромоване барабанне кільце, а гумову колодку й операційну систему створив у 3D", – додав Алессандро.



Алессандро виготовив маточини з цільного алюмінію

Передня частина має значно більш сучасне натхнення. Алессандро вказує на центральну систему рульового управляння супербайка Bimota Tesi.

"Я зробив усі деталі на токарному верстаті з цільної заготовки. Колесо повертається на маточину рульового управління через центральний шарнір; обертання рульового управління відбувається за допомогою тяги, з'єднаної з кермом", – пояснює він.



Усі деталі він зробив на токарному верстаті з цільної заготовки

Стрижні привезли з Філіппін. Перед установкою вони були модифіковані та хромовані. На стрижнях є два важелі: один діє як дросельна заслінка, а інший – для зміни випередження запалювання, щоб полегшити запуск двигуна.

Під верхньою трубою рами підвішені два 80-міліметрові паливні циліндри з пірексу, з'єднані разом алюмінієвими скобами з ЧПК. Ще далі – шкіряне сідло Brooks 1950-х років, а під ним – дуже маловідомий двигун.

"Двигун об'ємом 350 кубічних сантиметрів має модифікований картер Lombardini LA65", – каже Алессандро, котрий отримав його від місцевого фермера.



Рухається мотоцикл завдяки двигуну на 350 кубічних сантиметрів

Однак він спроєктував і побудував велику частину інших деталей. Наприклад, головка і циліндр виготовлені з литого алюмінію з системою впуску та випуску, яка називається IOE.

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Система змащення крапельного типу. Алессандро використовував піддон для збору крапель з пірексу, і з мідними та латунними трубами, обробленими на токарному верстаті. Він створив систему розподілу масла, яка спочатку змащує коромисло клапана, а потім потрапляє до корпусу двигуна.



Педалі у цьому мотоциклі використовуються для запуску двигуна

Педалі використовуються для запуску двигуна, як на деяких мотоциклах 1930-х років. Для цього потрібно увімкнути передачу, натиснути педаль, і тоді двигун запускається.

Вихлопна система виготовлена з нержавіючої сталі та спочатку використовувалася як перила для басейну. Алессандро нагрівав її та змінив кривизну, поки вона не стала ідеальною.



Вихлопна труба колись була перилом для басейну

Трансмісія, хоч і була на одну швидкість, була значно складнішою.

"Я сам побудував коробку передач, почавши з сухого зчеплення Minarelli 125. Потім я зробив механізм розблокування, вставлений через зовнішній важіль, і все це було встановлено в алюмінієвому корпусі, обробленому на верстаті з ЧПК", – додав Алессандро.

Ми не впевнені, чи дозволений цей мотоцикл на дорогах загального користування, але він виглядає цілком придатним для пересування містом. А ще ми уявили, як на ньому катаємося мальовничими селами на Адріатичному узбережжі.

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