Дивитися можна, а їздити – ні: австралійці зробили стильний кастомний байк

Щоб поглянути на ендуро KTM й уявити собі "боббер", потрібна величезна кількість уяви – і ще більше навичок, щоб втілити це у життя. На щастя, в Еді Буффона є і те, і інше. Тож до твоєї уваги мотоцикл, зібраний з нуля навколо двигуна KTM 620.

Еді з Сіднея займався мотоциклами у неробочий час, поки він не звільнився зі своєї основної роботи. Тепер він працює неповний робочий день. А 4 дні на тиждень він присвячує своєму скромному бізнесу з побудови байків.

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Творіння Еді завжди мають відточені конструкції, на які неможливо дивитися, і, ймовірно, на них складно їздити. Цей конкретний байк натхненний мотоциклом Ace 1920-х років американського виробництва. Еді зауважив Ace у книжці зі старовинними мотоциклами, яку гортав, і вирішив віддати належне його жорсткій рамі та передній частині, а також конструкції сидіння з пружинним кріпленням.



На створення цього байка надихнув мотоцикл Ace 1920-х років

Едді знайшов байк-донор, переглядаючи місцеві оголошення. Ендуро KTM 620 LC4 2000 року випуску за безцінь продавався у дилерському центрі KTM.

"Я думав, що зможу що-небудь зробити з цим мотором, тому купив його. У той час я працював над іншим проєктом, тому він стояв у кутку моєї майстерні та збирав пил, поки я був не готовий", – пояснив він.



KTM 620 2000 року продавався у дилерському центрі KTM

Він підготував двигун і спробував запустити його, щоб подивитися, чи є якісь проблеми, які потрібно вирішити. На його подив, двигун завівся з третього удару. Еді був упевнений, що двигун з невеликим пробігом справний, тож почав його демонтувати.

Він витягнув одноциліндровий двигун LC4, потім обробив шток рульового механізму та помістив його у пристосування для рами. Після цього приступив до виготовлення жорсткої сталевої рами з кутом нахилу 35 градусів і колісної бази 1500 міліметрів – числа, з яким, за його словами, йому подобається працювати.



Двигун він намагався підлаштувати під нову раму з кутом нахилу 35 градусів

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Коли основну раму заварили, Еді звернув увагу на передню частину.

"Це повинна була бути жорстка передня частина, як і в Ace, який вперше надихнув мене. Це був досить простий процес, і після завершення він виглядав так, як мені потрібно", – зауважив майстер.



Створення рами для цього мотоцикла – простий процес

Усе було побудовано навколо оригінальних коліс KTM 21F / 18R з порошковим покриттям чорного кольору, зі спицями з нержавіючої сталі й обтягнутими гумою Avon. Оскільки KTM thumper здатний розвивати потужність 50+ кінських сил, байку потрібно деяке гальмівне зусилля. Отже, Еді зберіг оригінальну гальмівну систему Brembo, але тільки на передньому колесі.



У цьому проєкті майстер вирішив зберегти оригінальні колеса та переднє гальмо

Керується мотоцикл за допомогою спеціально виготовленого керма з одним радіусом. Його дизайн спостерігається у більшості збірок Еді. У кабіні майже нічого не залишилося, крім пари ручок і важелів.

Еді зазвичай працює лише зі сталлю, але в цьому проєкті він також хотів спробувати надати форму алюмінію. Тому він побудував два алюмінієві "баки" для KTM, встановивши їх нижче лінії рами, щоб оголити "хребет" і підкреслити кривизну між колесами.



Еді побудував два алюмінієві "баки" для KTM, один з яких – естетичний

На лівій стороні зберігається паливо, а на правій – електричні компоненти байка.

"Я замаскував це, встановивши паливозабірник на обидва баки, щоб продовжити вінтажну тему. Паливо зазвичай перебуває у вторинному резервуарі", – додав він.

Попри атмосферу повернення KTM, потрібно було мати справу з одним абсолютно сучасним компонентом: радіатором. Але оскільки нова ідея проєкту полягала в тому, щоб вставити двигун з водяним охолодженням у вінтажний бак, Еді вирішив скористатися цим. Тому він придбав нову пару алюмінієвих радіаторів і з гордістю встановив їх на передній частині мотоцикла.



Двигун цього байка видає понад 50 кінських сил

"Я подумав, що це естетичний ризик. Але іноді потрібно бути сміливим, і я думаю, що це добре поєднується з темою мотоцикла", – зауважив Еді.

Останнім пунктом у списку було крісло KTM. Взявши ще один приклад з Act, який надихнув на цю збірку, Еді купив кілька пружин і почав обробляти деталі. В остаточній обробці використана м'яка сталь, нержавійка та латунь, а також трохи хрому та зістареної коричневої шкіри для оббивки.



Крісло цього мотоцикла максимально вінтажне з зістареною коричневою шкірою

На каркас пішов шар чорного порошкового покриття, щоб виділити весь виготовлений метал. Коли двигун повернувся, і всі до останнього кріплення були затягнутими та зафіксовані різьбленням, пора було його оживити. Все, що було потрібно, – це кілька ударів ногою, і незабаром KTM завив через свою вихлопну трубу без перегородок.

"Повторна збірка цього байка досі була найпростішою та найприємнішою, можливо, через спрощений підхід. А тепер пора зайнятися новою складною збіркою", – жартома зауважив він.

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Хай там як, але цей байк виглядає дуже круто. Хоча у нас виникає багато питань, пов'язаних з практичністю пересування на цьому кастомному мотоциклі.

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