Майстерня Team Obsolete відома своєю колекцією мотоциклів. І всі вони готові вишикуватися у чергу на старті, включаючи Honda 250/6 1964 року випуску. Але цього разу ми поговоримо про дещо інший вінтажний мотоцикл. Про Benelli 350/4, чия історія вразить кожного.

До твоєї уваги надзвичайно швидкий Benelli 350/4. Це байк, на якому Ренцо Пазоліні здобув друге місце у гонці Junior TT на Острові Мен 1968 року. Не випадково ж Men 24 розповідає тобі про це творіння майстрів зі "Застарілої команди".

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Саму ж майстерню Team Obsolete створив Роб Яннуччі понад 30 років тому. Його мета – відправити екзотичні мотоцикли GP з музеїв на гонки. І це йому вдалося: відновлені та ретельно налаштовані байки виграли понад 400 гонок по всьому світу.



Над модифікацією байка працювали майстри з Team Obsolete

Історія цього 350/4 перегукується з Benelli 250. Останній дебютував у гонках у 1962 році та видавав неймовірні на той час 52 кінські сили при 16 000 обертах на хвилину. До 1966 року у специфікації, яку ми бачимо тут, двигун отримав обсяг 345 кубічних сантиметрів, а також циліндр з чотирма клапанами.



Обсяг його двигуна – 345 кубічних сантиметрів

Це мінідиво має дві окремі головки, а також ланцюжок шестерень по центру кривошипа, що дозволяє рухатися подвійним верхнім кулачкам. Запалювання здійснюється від зовнішнього магніта Mercury. Коробка передач має 7 швидкостей, а в шасі використовуються 35-міліметрові вилки Ceriani. Навіть гальма можна назвати ідеальними. Над зупинкою байка працюють 230-міліметровий передній барабан, а також 200-міліметровий 2LS позаду.



Байк оснащений коробкою передач на 7 швидкостей

Цей байк Team Obsolete придбав на початку 80-х років. І лише у 1993 році у майстрів знайшовся час на відновлення мотоцикла. Сам же байк у тому ж році дебютував у Дайтоні. Так, у тому році, коли Дейв Ропер переміг на 350GP. Цікаво, що Ропер був першим американцем, котрий отримав "золото" на острові Мен.

Мотогонник повернувся на острів Мен у 1993 році на борту Benelli для участі у Classic Manx. Але в кінці дня його гоночна команда усвідомила, що паливний бак занадто малий, щоб проїхати 4 кола без зупинок, а також їм доведеться постійно доливати масло під час піт-стопу.



На цьому байку їздив Дейв Ропер під час Classic Manx у 1993 році

Ропер знав, що йому потрібно буде вирватися вперед з самого початку, щоб посісти гідну позицію на фініші. На жаль, він добряче забився на першому колі, утримуючи багатообіцяючу 30-секундну перевагу. Обійшлося все вивихом правого стегна, а також переломом лівої малогомілкової кістки. Але знадобився вертоліт, щоб відправити спортсмена до шпиталю.



На жаль, до фінішу спортсмену дістатися не вдалося

Команда Obsolete знову відновила Benelli. І нарешті з'явилася біла смуга. У наступному році на Road Atlanta вона виграла обидва турніри 350GP.

Зовсім недавно, у 2018 році, Benelli завершив класичне коло пошани TT на острові Мен – через 25 років після аварії Ропера, і через 50 років після того, як Пазоліні фінішував позаду Джакомо Агостіні на MV. Маленький Benelli розігнався до запаморочливої швидкості у 245 кілометрів на годину.



У 2018 році Benelli 350/4 завершив коло пошани TT на острові Мен

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І хоч цей байк ніколи не вигравав Гран-прі у свій час, сама ж його історія однозначно вражає. Майстри Team Obsolete – справжні чаклуни, які буквально зберегли цей неймовірний Benelli 350/4 на майже пів століття.

Усі фото Douglas MacRae