Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що японські мотоцикли обожнюють усі. Але як щодо того, щоб за американський мотоцикл взялися майстри з "країни сонця, що сходить"? Цього разу ти матимеш можливість побачити мінімалістичний Harley, якому понад 50 років.

Цей Harley-Davidson FLH Shovelhead 1970 року випуску Хідея Тогаші з Hide Motorcycle прекрасно ілюструє любов до мінімалізму. Клієнт Тогаші-сан просто попросив його побудувати поплавок, а все решту залишив на розсуд майстра. Тож у нього були повністю розв'язані руки та можливість творити.

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Натхненний байками 1930-х років, він поєднав боббер і вантажні трекінгові репліки, щоб створити те, що можна описати тільки як особливість Hidemo.



На нове творіння майстра надихнули мотоцикли 30-х років минулого століття

Harley-Davidson FLH, також відомий як Hydra-Glide, був туристичним мотоциклом з обтічником, багажниками та комічно великим сидінням. Від оригінального мотоцикла зараз мало що залишилося, крім коліс, мотора та рами. І то жодна з цих деталей не залишилася недоторканим.



Цей Harley відомий, як туристичний мотоцикл з комічно великим сидінням

Хідея відредагував кадр, хоча він скромно зауважує, які саме частини були змінені. Потім він звузив трійки та прищепив 41-міліметрову передню частину Shovelhead. Вилки змінили, і тепер вони мають пару просвердлених кришок. Пара 13,5-дюймових амортизаторів Progressive підтримує задню частину.

Обід переднього колеса був повторно "взутий" на механічне барабанне гальмо від BSA з використанням спеціального набору спиць. Заднє колесо оригінальне, аж до гідравлічного барабанного гальма з боку зірочки OEM. На обох кінцях шини Treadwell Waveway в вінтажному стилі: 4,00 × 19" спереду і 5,00 × 16" ззаду.



Мотоцикл пройшов безліч удосконалень перед тим, як повернутися до власника

Хідея взявся за двигун, збільшивши його обсяг до 1340 кубічних сантиметрів. Це він зробив за допомогою поршнів KB Performance, нового кулачка, системи запалювання Dyna S і 1½-дюймового первинного ременя. Карбюратор від S & S Cycle живиться від одноразового швидкісного стека. У H-D також є приголомшлива пара нікельованих вихлопних труб ручної збірки.



Обсяг двигуна збільшили до 1340 кубічних сантиметрів

Зверху – виготовлений на замовлення сталевий паливний бак, увінчаний зробленим вручну металевим "ременем", в якому також міститься спідометр мотоцикла. Hideya також побудував масляний бак з нуля і сформував новий корпус сидіння і заднє крило з алюмінію. Ательє Cherry опрацювало оббивку солом'яного сідла з черпаком.



Сталевий паливний бак виготовили на замовлення

Новий руль Harley виготовлений за індивідуальним замовленням, оснащений ручками Nice Motorcycle та внутрішнім дроселем. Уважний погляд помітить відсутність важеля зчеплення. Це тому, що у цій збірці використовується ножне зчеплення з налаштованим перемикачем-самогубцем, що "сидить" зліва від бака.

Спереду – перероблений вінтажний ліхтар для трактора, а ззаду – бічний тримач пластин, обгорнутий навколо амортизатора з вбудованим заднім ліхтарем Hide Motorcycle.

На цьому байку немає ні дюйма, який не був би модифікований або виготовлений з нуля. Менші деталі, такі як педаль кікера, підніжки та просвердлені монтажні пластини для педалі, – усі індивідуальні. Була врахована кожна деталь – наприклад, те, як свердло на поперечині керма збігається з ручками.



Безліч малих деталей виготовлені на замовлення

Не меншу увагу приділили фінальній обробці Harley-Davidson. Паливний бак, масляний бак, крило та рама були нікельовані, з зубчастим малюнком, нанесеним на кузов від Skop Art Works. Такі деталі, як кришки двигуна, були відполіровані, а такі елементи, як колісні диски та пружина заднього амортизатора, були пофарбовані у тьмяніший, майже олов'яний колір.



Більшість частин байка нікелювали, а також нанесли на них зубчастий малюнок

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Це приголомшливий запис у портфоліо Hide Motorcycle, який доводить, що Тогаші-сан перебуває на вершині своєї майстерності. І це блискуче нагадування про те, чому ми так сильно любимо неповторну японську сцену.

Усі фото Хідея Тогаші