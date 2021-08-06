Сексуальна німецька модель розбурхала мережу пружними сідницями: еротичне фото
Джерело:інстаграм Мелінди Лондон
Мелінда Лондон – ще одна наша улюблениця. Гаряча німецька модель регулярно викладає у мережі фото, які не на жарт розбурхують її підписників. Цього разу красуня вирішила не робити винятків, опублікувавши еротичне фото у крихітному бікіні.
На новому фото Мелінда Лондон позує у бікіні, яке виграшно підкреслює її пружні сідниці. Не дивно, що за добу кадр зібрав десятки тисяч лайків, а також безліч коментарів.
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Мелінда Лондон похизувалася пружними сідницями
Спокусливе фото Мелінда зробила під час відпочинку у Греції. Чиста бірюзова вода, крихітний купальник, рівномірна засмага та спокусливі форми. Ось запорука ідеального кадру від німецької моделі.
Не дивно, що підписники красуні були максимально щедрими як на лайки, так і на коментарі. Лови найкращі з них:
- "Приголомшлива";
- "Надзвичайно неймовірна";
- "Сексуальна богиня";
- "Вау, дуже спокуслива крихітка";
- "Гаряча та розкішна";
- "У тебе бездоганне тіло";
- "Я люблю це фото".
Мелінда Лондон показала пружні сідниці у бікіні / Фото з інстаграму Лондон
Нам шалено подобається Мелінда Лондон. Тож ми наполегливо рекомендуємо підписатися на спокусливу модель. Це дозволить одним з перших насолоджуватися свіжими гарячими фото красуні!
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