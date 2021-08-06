Відразу ж зауважимо, що срібна медаль Анжеліки Терлюги стала історичною для України з карате. Ми ж спробуємо зосередитися не лише на спортивних здобутках красуні, а й на її спокусливих фото. Гарантуємо, буде гаряче!

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Анжеліка Терлюга

Інстаграм : anzhelika_terliuga

: Вік : 29 років

: 29 років Знак Зодіаку : Овен

: Овен Ріст : 164 сантиметри

: 164 сантиметри Вага : 55 кілограмів

: 55 кілограмів Країна : Україна

: Україна Сімейний стан: заручена

Анжеліку Терлюгу можна по праву назвати однією з найкрасивіших, а також найспокусливіших красунь українського спорту. Що найцікавіше, вона займається карате з 7 років.

Цікаво: серед захоплень спортсменки – йога та шопінг.

Наразі спортсменка посідає 1 місце у світовому рейтингу карате WKF у вазі до 55 кілограмів. А особливим "срібло" Анжеліки Терлюги є тому, що цей вид спорту уперше увійшов до програми Олімпійських ігор. Вона стала першою представницею нашої країни, котра виборола медаль.

Що стосується особистого життя Анжеліки, то його можна назвати насиченим. Торік вона розлучилася з німецьким каратистом Ноа Бічем. А ось весною цього року – оголосила про заручини. Її новим обранцем став український тренер і майстер спорту міжнародного класу з карате Володимир Зарецький. Гаразд, годі уже про спортивні й особисті досягнення спортсменки. Пора насолодитися її гарячими фото.

Спокусливі фото Анжеліки Терлюги:



Гарячі фото спортсменки Анжеліки Терлюги / Фото з інстаграму Терлюги



Спортсменка Анжеліка Терлюга обожнює позувати у купальниках / Фото з інстаграму Терлюги



Світлини Анжеліки Терлюги з відпочинку не на жарт розбурхують мережу / Фото з інстаграму Терлюги



Слідкувати за Анжелікою Терлюгою в інстаграмі – одне задоволення / Фото з інстаграму Терлюги



Анжеліка Терлюга не лише багато відпочиває, а й багато працює / Фото з інстаграму Терлюги



Анжеліка Терлюга не лише крута спортсменка, а й просто красива дівчина / Фото з інстаграму Терлюги

Анжеліка Терлюга однозначно заслуговує на твою увагу. Тож ми на Men 24 закликаємо підписатися на спортсменку, щоб не пропустити свіженьку порцію гаряченького від неї.

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