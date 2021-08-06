Сексуальная немецкая модель взбудоражила сеть упругими ягодицами: эротическое фото

Мелинда Лондон – еще одна наша любимица. Горячая немецкая модель регулярно выкладывает в сети фото, которые не на шутку будоражат ее подписчиков. На этот раз красавица решила не делать исключений, опубликовав эротическое фото в крошечном бикини.

На новом фото Мелинда Лондон позирует в бикини, которое выигрышно подчеркивает ее упругие ягодицы. Неудивительно, что за сутки кадр собрал десятки тысяч лайков, а также множество комментариев.

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Мелинда Лондон похвасталась упругими ягодицами

Соблазнительное фото Мелинда сделала во время отдыха в Греции. Чистая бирюзовая вода, крошечный купальник, равномерная загар и соблазнительные формы. Вот залог идеального кадра от немецкой модели.

Неудивительно, что подписчики красавицы были максимально щедрыми как на лайки, так и на комментарии. Лови лучшие из них:

"Потрясающая";

"Чрезвычайно невероятная";

"Сексуальная богиня";

"Вау, очень соблазнительная крошка";

"Горячая и роскошная";

"У тебя безупречное тело";

"Я люблю это фото".



Мелинда Лондон показала упругие ягодицы в бикини / Фото с инстаграма Лондон

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