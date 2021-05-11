Американська модель у прозорій спідній білизні розбурхала мережу: відверте фото

Знайомся, це Мелісса Рісо. 34-річна каліфорнійська модель з величезним задоволенням роздягається перед камерою. І робить це не дарма, адже приховувати таке розкішне тіло – справжній гріх. Насолоджуйся порцією спокуси від Мелісси Рісо на Men 24!

Милуватися розкішним тілом Мелісси Рісо можна вічність. Тож не дивно, що ми з величезним нетерпінням очікуємо на нові пости каліфорнійської моделі. На її сторінці в інстаграмі настільки ж спекотно, наскільки гаряче зараз, наприклад, у Хургаді.

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На новому фото, яким вона поділилася зі своїми підписниками, Мелісса позує у прозорій чорній спідній білизні. Доповнює сміливий образ білий жакет, який підкреслює бронзову засмагу красуні.

Підписники Мелісси Рісо надзвичайно щедрі не лише на лайки. Вони ще й з радістю засипали 34-річну модель коментарями. Лови найкращі з них:

"Надзвичайно гаряча";

"Приваблива";

"Неймовірно красива";

"Люблю тебе";

"Приголомшлива";

"Спекотний образ";

"Така сексуальна";

"Чарівна жінка".

Гайда ставити лайк під постом чарівної Мелісси Рісо. А також ми наполегливо рекомендуємо тобі долучитися до її армії прихильників в інстаграмі. Так ти зможеш не пропускати жодного спекотного фото каліфорнійської моделі!

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