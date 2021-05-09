Не тільки закордонні зірки можуть викладати на своїх інстаграмах відверті фото. Наші красуні теж намагаються не відставати від своїх заморських колег. От, наприклад, Міша Романова. Вона опублікувала гаряче фото з відпочинку у Туреччині, яке миттєво розбурхало користувачів мережі. Насолоджуйся!

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Так виглядають ідеальні травневі свята. І жодних турбот!,

– написала Романова під постом.

Підписникам Міші Романової шалено сподобалося її гаряче фото. Вони не лише залишили безліч лайків під постом співачки, а й буквально засипали її коментарями. Лови кілька найкращих:

"Усі турки твої";

"Ух, сексі";

"Це узагалі законно бути такою красивою?";

"Афродіта";

"Богиня";

"Неймовірно шикарна";

"Тримайте мене";

"Вау, яка фігура";

"Еротично";

"Хочу бути канатом";

"Дуже гарна та сексуальна дівчина".

Підписуємося під кожним словом підписників Міші Романової. Її розкішною фігурою можна милуватися вічно. Тож наполегливо рекомендуємо підписатися на колишню учасницю "ВІА Гри", щоб не пропустити свіженьку порцію гаряченького від зірки!

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