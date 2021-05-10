Відразу ж поспішаємо тебе заспокоїти: це архівне фото. Просто Таня Брик теж мріє про подорожі. А робить це вона за допомогою яскравих кадрів, які подобаються не лише нам, а й її підписникам.

Тобі сподобається Колишня зірка "ВІА Гри" знялася у відвертому бікіні, чим розбурхала мережу: гаряче фото

"А поки я помрію про теплі дні, піщані пляжі та відпочинок", – написала Таня Брик під постом.

Ми тримаємо кулачки за те, щоб її мрії якомога швидше стали реальністю. Адже ми хочемо, щоб замість таких архівних фото красуня викладала свіжі не менш гарячі. До слова, підписникам моделі шалено сподобалося фото, тож вони буквально засипали її коментарями:

"Яка красива";

"Просто неймовірно";

"Таня, ви в надзвичайній фізичній формі";

"Боже, яка ти приваблива";

"Я подумала, що це Белла Хадід";

"Шаленію".

Таня Брик однозначно заслуговує на твій лайк, а також коментар. А найкраще, що ти можеш зробити, – підписатися на українську модель. Ти ж не хочеш у майбутньому пропустити порцію гаряченького від неї?

Насолоджуйся Співачка Дуа Ліпа знялася у стильному жакеті на голе тіло: гарячі фото