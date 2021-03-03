Метеоризм і Арістотель: найбезглуздіші теорії про секс в історії – 1

Джерело:24 канал
Людство займалося скрупульозним дослідженням сексу – особливо практичним, але й теорією теж – із давніх-давен. Задовго до появи сексології. І навіть задовго до появи "британських вчених".
Men 24 зібрав найбезглуздіші помилки наших предків, які нині видають хіба кумедними. Отже, поговоримо сьогодні про те, "звідки беруться діти".
Зверни увагу У якому віці у тебе буде найкращий секс: цікаве дослідження
У 335 році до нашої ери (ага, настільки давно) шанований мудрець Арістотель сформулював цікаву теорію, дотичну до сексу.
Ну, але оскільки Арістотель був філософом, та ще й давньогрецьким, то й пояснення його теорія мала відповідне:
Якщо глянути спроста, то теорія Арістотеля тільки закликає до пристраснішого сексу. Але якщо глянути глибше і згадати про Х та Y хромосоми, які визначають стать…
Починаєш розуміти, чому того давнього чоловіка вважають світочем епохи.
Аби запалити усі лампочки, треба правильно поєднати темпераменти / Фото unsplash
Це кумедне припущення висловив відомий у Римській імперії медик Гален. Штука ось у чому: мовляв, посилене газоутворення роздуває не тільки живіт, але й пеніс.
Не повіриш, але ідея жила й процвітала у Європі аж до XVIII століття!
Найкраща ерекція у того, у кого найнадутіший живіт? / Фото unsplash
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