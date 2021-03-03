Людство займалося скрупульозним дослідженням сексу – особливо практичним, але й теорією теж – із давніх-давен. Задовго до появи сексології. І навіть задовго до появи "британських вчених".

Men 24 зібрав найбезглуздіші помилки наших предків, які нині видають хіба кумедними. Отже, поговоримо сьогодні про те, "звідки беруться діти".

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Темперамент чоловіка визначає стать дитини

У 335 році до нашої ери (ага, настільки давно) шанований мудрець Арістотель сформулював цікаву теорію, дотичну до сексу.

Він запевняв, що існує прямий зв'язок між тим, наскільки чоловік темпераментний у ліжку і статтю майбутньої дитини.

Ну, але оскільки Арістотель був філософом, та ще й давньогрецьким, то й пояснення його теорія мала відповідне:

Сексуальність чоловіка – це жар, а жінки – холод.

Якщо під час сексу жар долає холод, то народиться хлопчик.

А якщо жар заслабкий, або холод нездоланий – то дівчинка.

Якщо глянути спроста, то теорія Арістотеля тільки закликає до пристраснішого сексу. Але якщо глянути глибше і згадати про Х та Y хромосоми, які визначають стать…

Починаєш розуміти, чому того давнього чоловіка вважають світочем епохи.



Аби запалити усі лампочки, треба правильно поєднати темпераменти / Фото unsplash

Більше пукаєш – краща ерекція

Це кумедне припущення висловив відомий у Римській імперії медик Гален. Штука ось у чому: мовляв, посилене газоутворення роздуває не тільки живіт, але й пеніс.

Звідси й поради: замість афродизіаків (або разом із ними) їсти продукти, які провокують метеоризм – як-от боби, спеції, особливо гірчицю.

Не повіриш, але ідея жила й процвітала у Європі аж до XVIII століття!



Найкраща ерекція у того, у кого найнадутіший живіт? / Фото unsplash

Важливо! Сучасна наука повністю спростовує ці теорії, хоч вони й, визнаємо, сміливі. Тож знати про них – знай, але вірити – не радимо.

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