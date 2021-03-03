Метеоризм и Аристотель: самые нелепые теории о сексе в истории – 1
Человечество занималось скрупулезным исследованием секса – особенно на практике, но и теорией тоже – с давних времен. Задолго до появления сексологии. И даже задолго до появления "британских ученых".
Источник:24 канал
Men 24 собрал самые нелепые ошибки наших предков, которые ныне выдаются разве что забавными. Итак, поговорим сегодня о том, "откуда берутся дети".
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Темперамент мужчины определяет пол ребенка
В 335 году до нашей эры (ага, настолько давно) уважаемый мудрец Аристотель сформулировал интересную теорию, касающуюся секса.
- Он уверял, что существует прямая связь между тем, насколько человек темпераментный в постели и полом будущего ребенка.
Ну, а поскольку Аристотель был философом, да еще и древнегреческим, то и объяснение его теория имела соответствующее:
- Сексуальность мужчины – это жар, а женщины – холод.
- Если во время секса жар преодолевает холод, то родится мальчик.
- А если жар слабоват, или холод непреодолим – то девочка.
Если взглянуть спроста, то теория Аристотеля лишь призывает к более страстному сексу. Но если взглянуть глубже и вспомнить о Х и Y хромосомах, которые определяют пол...
Начинаешь понимать, почему того давнего человека считают светочем эпохи.
Чтобы зажечь все лампочки, надо правильно совместить темпераменты / Фото unsplash
Чем больше пукать, тем лучше эрекция
Это смешное предположение высказал известный в Римской империи медик Гален. Штука вот в чем: мол, усиленное газообразование раздувает не только живот, но и пенис.
- Отсюда и советы: вместо афродизиаков (или вместе с ними) есть продукты, которые провоцируют метеоризм - например бобы, специи, особенно горчицу.
Не поверишь, но идея жила и процветала в Европе вплоть до XVIII века!
Лучшая эрекция у того, у кого самый вздутый живот? / Фото unsplash
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