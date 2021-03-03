Человечество занималось скрупулезным исследованием секса – особенно на практике, но и теорией тоже – с давних времен. Задолго до появления сексологии. И даже задолго до появления "британских ученых".

Men 24 собрал самые нелепые ошибки наших предков, которые ныне выдаются разве что забавными. Итак, поговорим сегодня о том, "откуда берутся дети".

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Темперамент мужчины определяет пол ребенка

В 335 году до нашей эры (ага, настолько давно) уважаемый мудрец Аристотель сформулировал интересную теорию, касающуюся секса.

Он уверял, что существует прямая связь между тем, насколько человек темпераментный в постели и полом будущего ребенка.

Ну, а поскольку Аристотель был философом, да еще и древнегреческим, то и объяснение его теория имела соответствующее:

Сексуальность мужчины – это жар, а женщины – холод.

Если во время секса жар преодолевает холод, то родится мальчик.

А если жар слабоват, или холод непреодолим – то девочка.

Если взглянуть спроста, то теория Аристотеля лишь призывает к более страстному сексу. Но если взглянуть глубже и вспомнить о Х и Y хромосомах, которые определяют пол...

Начинаешь понимать, почему того давнего человека считают светочем эпохи.



Чтобы зажечь все лампочки, надо правильно совместить темпераменты / Фото unsplash

Чем больше пукать, тем лучше эрекция

Это смешное предположение высказал известный в Римской империи медик Гален. Штука вот в чем: мол, усиленное газообразование раздувает не только живот, но и пенис.

Отсюда и советы: вместо афродизиаков (или вместе с ними) есть продукты, которые провоцируют метеоризм - например бобы, специи, особенно горчицу.

Не поверишь, но идея жила и процветала в Европе вплоть до XVIII века!



Лучшая эрекция у того, у кого самый вздутый живот? / Фото unsplash

Важно! Современная наука полностью опровергает эти теории, хотя они и, признаем, смелые. Поэтому знать о них – знай, но верить – не советуем.