На жаль, фільми, телешоу та книги створили низку спотворених уявлень про Всесвіт навколо нас. Спробуємо прояснити на Men 24 кілька таких помилкових тверджень, які стали поширеними міфами.

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Більшість зірок, які ми бачимо, давно мертві

Дійсно, щоб світло від далекої зірки досягло нас на Землі, знадобиться багато часу. І поки воно долетить, здається, деякі з зірок-джерел можуть вже згаснути.

А проте – людське око бачить на небі приблизно 6000 зірок, розташованих на відстані щонайбільше 1000 світлових років. Це, зазначмо, вкрай мало у порівнянні зі строком життя зірки.

Тож взагалі малоймовірно, що хоч одна зірка, яку ми бачимо, померла за той час, за який її світло (зі швидкістю 300 000 кілометрів на секунду) долетіло до Землі.

Чорні діри все всмоктують

Хоч ми таке бачили у фільмах, насправді чорні діри не є загрозливими космічними торнадо, які поглинають усе на своєму галактичному шляху. Вони виникають, коли масивні зірки вичерпують паливо, починають гинути та руйнуватися.

Під час колапсу зірка стає вкрай щільною, створюючи дедалі більшу гравітацію, яка своєю чергою починає притягувати сусідні об’єкти (і навіть світло – себто фотони).

Так, гравітація може впливати на планети, супутники та інші зірки, втягуючи їх у горизонт подій – зовнішній край чорної діри. Але це все ще звичайна гравітація, просто сильніша.



Космос загадковий, але дещо про нього ми знаємо достеменно / Фото kjpargeter

Досягнемо надсвітлової швидкості й полетимо між галактиками

Варп-швидкість, гіперприводи та інші футуристичні технології завжди ефективні у художній літературі для переміщення від планети до планети та від галактики до галактики.

Але в реальному світі подорож зі швидкістю світла або навіть зі швидкістю, близькою до світла, неможлива. Ейнштейн сказав нам у своїй теорії відносності, що зі збільшенням швидкості об’єкти набирають масу – стають важчими.

Отже, будь-який об’єкт, який прискорюється навіть до швидкості, близької до швидкості світла, зрештою набуває нескінченної маси або енергії – чого просто не може статися.

Планети на кшталт Землі – рідкість

Проксима Центавра b є найближчою до нас землеподібною (і, можливо, придатною для життя) планетою, розташованою на відстані усього 4 світлових років. Якщо використовувати технології, які ми маємо зараз, подорож туди займе 60 тисяч років.

А проте – не плутаймо близькість іншої придатної для життя планети з можливим існуванням планет, схожих на Землю. За оцінками астрономів, тільки в галактиці Чумацький Шлях є від 300 мільйонів до 6 мільярдів потенційних Земель.

А у 10 трильйонах галактик у Всесвіті може бути 76 000 000 000 000 000 000 000 зірок, схожих на наше Сонце і з придатними для життя планетами на орбітах.



Землеподібні планети – рідкість і приваблюють іншопланетян? / Фото wirestock

Інопланетяни можуть прилетіти на Землю

З огляду на 76 000 000 000 000 000 000 000 зірок у Всесвіті, навколо яких обертаються придатні для життя планети, немає жодних сумнівів, що десь існує життя – якесь розвивається, якесь розумнішає, а якесь, можливо, літає між зорями.